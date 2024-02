Biden dérape en confondant Macron avec cet ancien président

Les dérapages verbaux du président américain, Joe Biden, ont une fois de plus fait les gros titres, cette fois-ci lors d’un rassemblement politique à Las Vegas. Mélangeant facilement les noms, il a confondu le président français Emmanuel Macron avec l’ancien président François Mitterrand. Ce lapsus, bien que perçu comme anecdotique par certains, soulève des questions sur la fatigue et la confusion qui semblent affecter régulièrement Biden.

Dans son discours, Biden a partagé une anecdote liée à sa participation à une réunion du G7 après son élection. Ses propos ont été entrecoupés d’une confusion où il a attribué des paroles à Mitterrand, puis a rectifié en mentionnant l’Allemagne. Cette confusion a suscité des sourires gênés parmi les participants, mais elle soulève des préoccupations légitimes quant à la capacité du président américain à rester mentalement alerte.

À 81 ans, Biden est le président le plus âgé de l’histoire américaine, et son âge suscite des inquiétudes quant à sa capacité à exercer pleinement ses fonctions. Si le président obtient un second mandat, il aurait 85 ans à la fin de son mandat, ravivant le débat sur la nécessité d’une limite d’âge pour les dirigeants politiques.

Les républicains ont régulièrement qualifié Biden de « vieillard sénile », pointant du doigt ses lapsus fréquents et ses signes apparents de fatigue. Cependant, cette critique pourrait être teintée de parti pris politique, car les républicains semblent moins préoccupés par l’âge lorsqu’il s’agit de leur propre favori, Donald Trump.

En comparant les deux hommes, on constate que Trump, à 77 ans, a été le président le plus âgé de l’histoire américaine jusqu’à ce que Biden le surpasse. Les deux septuagénaires sont les candidats présumés de leurs partis respectifs à la prochaine élection présidentielle, mettant en lumière le défi croissant de trouver des dirigeants plus jeunes et dynamiques dans le paysage politique américain.