L’armée ukrainienne en grande difficulté, s’inquiète un proche de Biden

C’est un constat que bon nombre d’observateurs ont d’ores et déjà effectué. Sur le terrain, de nombreux experts affirment que l’Ukraine commence à reculer, manquant notamment de soutien financier et militaire face à l’armée russe. Un proche conseiller du président américain s’en est d’ailleurs alarmé.

C’est à l’occasion d’un point presse que Jake Sullivan, conseiller du président Biden, a expliqué que l’inaction américaine avait un coût pour les Ukrainiens. Il a ainsi invité le Congrès américain a vite, très vite réagir, pour voter en faveur du déploiement d’une nouvelle aide financière à Kiev. Car, sur le terrain, la situation est véritablement compliquée pour les hommes engagés.

Les Ukrainiens souhaitent plus d’aides

En effet, les Ukrainiens commencent à rationner armes et munitions. Ils ne disposent plus d’assez de matériel pour subvenir à leurs besoins. Et si les USA et l’UE n’envoient pas de munitions ou de systèmes de défense antiaériens, alors la Russie pourrait rapidement prendre le dessus sur son adversaire. Au sein même des rangs ukrainiens, on affirme que les choses se complexifient.

En effet, le nouveau commandant en chef, Oleksandre Sursky, s’est récemment rendu sur le terrain pour observer ce qu’il s’y passait. Et celui-ci a qualifié la situation de complexe, ajoutant que l’Ukraine manquait clairement d’hommes, mais aussi d’armes. Des appels à l’aide qui, pour le moment, ne sont pas vraiment pris en compte par la chambre basse du parlement américain. En effet, le chef républicain de la Chambre de représentants n’a pas souhaité mettre en vote le texte sur l’aide américaine aux Ukrainiens.

Les USA, pas encore prêt à voter le texte

Une vraie problématique pour Kiev. En effet, le texte prévoit une aide à hauteur de 60 milliards de dollars pour les Ukrainiens. Mais tant que le vote n’est pas officialisé, alors celle-ci ne sera pas versée. Un blocage qui fait le jeu des présidentielles. En effet, Joe Biden et Donald Trump, qui seront probablement tous les deux opposés lors des élections à venir, ne sont pas d’accord sur le fond et cela s’en ressent, jusqu’aux parlementaires, qui pourraient même attendre le résultat du vote pour se prononcer.