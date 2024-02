Les USA menacés par… des araignées géantes

Si vous n’aimez pas les araignées, cet article pourrait bien vous donner des sueurs froides. Car selon certains scientifiques américains, des araignées géantes pourraient prochainement coloniser les États-Unis. Venant d’Asie, ces dernières feraient preuve d’une grande adaptabilité et pourraient donc parfaitement se fondre dans le décor…

Ces araignées, ce sont les araignées Joro, notamment les femelles. Celles-ci sont effectivement reconnues pour leur (très) grande taille. Elles peuvent ainsi atteindre les 7.6 cm de diamètre (les mâles, eux, peuvent atteindre 3.5 à 3.8 cm). Des dimensions qui n’incitent à rien de bon, d’autant qu’outre la taille, ce sont aussi les couleurs de ces araignées qui laissent de marbre.

Publicité

Des araignées géantes s’épanouissent aux USA

Noires, elles présentent d’inquiétantes rayures jaunes qui s’étendent de l’abdomen, jusqu’aux pattes. Certaines présentent aussi des taches rouges, sur l’abdomen également. Du côté des naissances, ces araignées peuvent pondre jusqu’à 400 œufs. Une fois éclos, les bébés tissent ensuite d’immenses toiles qui ressemblent à des parachutes. Ces toiles leur permettent ainsi de “voler” et de se déplacer jusqu’à 160 kilomètres de leur lieu de naissance.

Ces araignées, bien implantées en Asie, sont très présentes au Japon, en Chine, à Taïwan, mais aussi en Corée du Sud. Elles ont été aperçues pour la toute première fois sur le sol américain, en 2015. Selon toutes vraisemblances, elles seraient arrivées sur place un peu par mégarde, à l’occasion de la traversée d’un navire à conteneurs. Depuis ? Elles se développeraient assez vite et seraient surtout présentes aux abords des gros axes routiers.

Des araignées sans prédateurs, qui prospèrent

Et l’écosystème animalier, dans tout ça ? Pour le moment, difficile de savoir ce que signifie le développement de ces araignées. Elles semblent d’ailleurs être assez timides et ne s’approchent pas vraiment des autres arachnides. En revanche, elles ne sont pas non plus dérangées, puisqu’aucun prédateur ne s’en approche. Résultat, cette espèce pourrait supplanter les autres dans les années à venir.