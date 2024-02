USA – Chine: voici le nouveau domaine de compétition

Share on Telegram

Entre la Chine et les USA, les tensions ne sont pas que politiques. Elles sont aussi économiques et technologiques. C’est dans ce contexte qu’un tout nouveau secteur d’activité suscite l’intérêt des deux géants de ce monde : la biotechnologie. Et comme souvent, les deux nations se rendent coup pour coup afin d’avoir l’ascendant sur la seconde.

Et la première incartade est à mettre à l’ordre des États-Unis. En effet, les USA ont annoncé un nouveau projet de loi, qui vise à interdire une quelconque collaboration entre les entreprises américaines et les entreprises chinoises spécialisées dans le secteur des biotechnologies. La raison ? Le lien apparent entre ces sociétés et l’armée de la République populaire de Chine, qui laisse ainsi entendre d’éventuelles fuites d’informations.

La biotechnologie, nouveau secteur de tensions

Et selon Mike Gallagher, de la commission spéciale de la Chambre des représentants, l’armée chinoise a d’ores et déjà pu récupérer beaucoup de données, notamment via le Beijing Genomics Institute (BGI). Le BGI récupèrerait en fait des données génétiques de millions d’Américains, qui seraient ensuite transmises à l’armée chinoise. Celle-ci pourrait alors travailler autour d’armes biologiques ciblant spécifiquement les Américains. Une accusation sans réelles preuves toutefois.

Une annonce qui a toutefois porté un coup dur aux bourses chinoises, déjà bien empruntées par les nombreuses sanctions américaines, qui étranglent l’économie chinoise. Ainsi, le Hang Seng (indice d’Hong Kong) a chuté de 1.6% en ouverture, hier. Il faut dire que des géants du secteur sont ciblés, comme WuXi Biologics (fabrication de produits biologiques, servant à la R&D pour plateforme de création de médicaments).

La bourse chinoise tremble

À terme, de nouveaux secteurs vont définitivement intégrer le rang des champs de bataille. L’aérospatiale ou encore le développement de l’intelligence artificielle sont deux des principaux domaines qui pourraient et qui vont susciter de nouvelles tensions entre les deux nations, qui cherchent à tout prix à confirmer leur supériorité à la fois scientifique, mais aussi technologique.