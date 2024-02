USA: voici le pire président du pays selon une association

Alors qu’il est actuellement en course pour redevenir président des États-Unis, et que les sondages semblent le donner en position de vainqueur face à Joe Biden, Donald Trump a étrangement été nommé… Pire président de l’Histoire des États-Unis. Un paradoxe assez surprenant, à l’heure où la guerre des mots fait rage entre le futur candidat républicain et ses opposants démocrates.

En effet, c’est dans le cadre d’une grande enquête intitulée “Presidential Greatness Project 2024” que l’ancien président des États-Unis a été nommé pire président de l’Histoire des USA par 154 spécialistes. Une annonce effectuée à l’occasion de President’s Day, un jour férié aux États-Unis, qui célèbre l’anniversaire de la naissance du tout premier président des États-Unis, George Washington.

Trump, pire président des USA, mais aussi le plus clivant

Une annonce qui ne manquera pas de faire réagir le principal concerné, toujours prêt à se défendre dès qu’on l’attaque sur son bilan ou sur sa popularité. Car en plus d’être perçu comme le plus mauvais, il a aussi été considéré, dans ce même rapport, comme étant le plus clivant. Il a été pointé du doigt comme étant le président qui a le plus divisé le pays, arrivant en tête face à 12 “concurrents” qui se sont plus ou moins retrouvés dans la même situation que lui.

Preuve que Trump est un personnage qui divise, ce dernier a été placé devant Andrew Jackson. Il s’agit du septième président américain, élu entre 1829 et 1837. Il est notamment connu pour avoir œuvré en faveur de l’esclavage, tout en bafouant les droits humains des “Premières Nations” indiennes et aborigènes. Sont également cités dans ce classement des personnages clivants, Obama, Nixon ou encore George W. Bush et Reagan.

Abraham Lincoln, le plus grand

De l’autre côté du classement, chez les personnages les plus marquants, c’est Abraham Lincoln qui est arrivé en tête. Rien de surprenant, ce dernier étant perçu, à l’unanimité, comme étant le plus grand président de l’Histoire des États-Unis. Franklin Delano Roosevelt et George Washinton complètent le podium, juste devant, Theodore Roosevelt et Thomas Jefferson.