Aviation : une start-up américaine fait un pas significatif

À une époque où la vitesse était synonyme de prestige et d’innovation, le Concorde a représenté le summum de l’aviation civile supersonique. Conçu par la France et le Royaume-Uni, cet avion emblématique, capable de franchir le mur du son, a bouleversé les codes du transport aérien. Cependant, en dépit de ses prouesses techniques et de son allure futuriste, le Concorde a été retiré du service en 2003, en raison de coûts d’exploitation élevés et de considérations environnementales liées à son bruit et à sa consommation de carburant.

Dans ce contexte, une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de l’aviation avec l’annonce d’une start-up américaine, Boom Supersonic. Ce nouvel acteur ambitionne de relancer les vols supersoniques commerciaux avec son projet « Overture », un jet de 80 places. Après un retard initial de trois ans, la société vient de franchir une étape clé en réalisant le premier vol d’essai de son démonstrateur technologique XB-1.

Le XB-1, piloté par Bill Shoemaker, un aviateur expérimenté, a pris son envol pour un test de 12 minutes au-dessus du désert de Mojave en Californie. Ce vol inaugural a permis au démonstrateur d’atteindre une altitude de plus de 2 100 mètres et une vitesse de 440 km/h, des performances prometteuses pour les futurs essais supersoniques. Ce succès ouvre la voie à l’élaboration de l’avion commercial Overture, qui intégrera de nombreuses innovations technologiques.

Parmi celles-ci, un système de vision en réalité augmentée permettra d’améliorer la visibilité du pilote lors des phases critiques de décollage et d’atterrissage. Contrairement au Concorde, l’Overture sera dépourvu de nez basculant, mais promet une efficacité aérodynamique optimisée. Le futur avion Overture se distinguera également par ses moteurs : quatre turboréacteurs à double-flux conçus pour fonctionner avec du carburant durable. Cela représente une avancée significative par rapport au Concorde, tant sur le plan environnemental que technique.

Les partenaires de développement, Florida Turbine Technologies et General Electric, s’attachent à concevoir un moteur capable de propulser l’Overture à Mach 1,7, légèrement en deçà des performances du Concorde. Boom Supersonic a d’ores et déjà annoncé le calendrier prévisionnel pour son avion supersonique : le premier vol d’essai est attendu pour 2027, avec une mise en service prévue deux ans plus tard.

La société a enregistré un intérêt considérable de la part d’acteurs majeurs du secteur aérien, avec 130 commandes et intentions d’achat provenant d’entreprises telles qu’American Airlines, United Airlines et Japan Airlines. Cette dynamique marque un tournant potentiel pour l’avenir de l’aviation supersonique, près de deux décennies après la mise à la retraite du légendaire Concorde.