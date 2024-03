Cette arme américaine pourrait inquiéter les marines rivales

Depuis que la Russie mène sa guerre en Ukraine, de nombreuses nations ont décidé d’accélérer le développement de leur armement. C’est notamment le cas de la France, qui a récemment confirmé le développement de nouveaux sous-marins nucléaires ou encore, l’achat de nombreux drones. C’est aussi le cas des États-Unis.

En effet, selon certaines informations, Washington serait en train de travailler autour d’une toute nouvelle technologie militaire. Une technologie de pointe, qui pourrait permettre de couler, à travers le tir d’un seul missile, tout un navire en quelques secondes seulement. Une véritable prouesse, qui pourrait forcément inquiéter les marines internationales, notamment celles de nations rivales.

Les USA annoncent une nouvelle arme

Cette arme, appelée le “Quicksink” est d’ores et déjà utilisable. Une première vidéo a d’ailleurs été tournée, vidéo dans laquelle on peut voir ce missile – bombe être utilisé en condition réelle pour la toute première fois. L’image date du toutefois du mois d’avril 2022… Depuis, on peut imaginer que de nombreux travaux d’optimisation ont été effectués par les forces armées pour le rendre plus efficace encore.

Ce missile aurait été conçu à partir d’un système JDAM, qu’on appelle aussi “Munition d’attaque directe conjointe”. Pesant 907 kg, ce missile libère en fait au moment de l’impact, des bombes non-guidées qui sont ensuite converties en missiles intelligents, permettant ainsi de toucher des positions bien précises. Un seul peut donc permettre de couler un navire tout en tirer en quelques minutes.

De quoi révolutionner la guerre maritime ?

À terme, cette technologie pourrait (si elle venait à être utilisée en temps réel, sur le terrain) totalement révolutionner la façon dont les combats maritimes ont lieu. On peut même imaginer que certaines versions de ce missile soient créées pour cibler des sous-marins, permettant ainsi d’assurer le plein contrôle d’une zone géographique donnée aux marines qui utilisent cette technologie.