Drogue: l’explication étonnante d’Elon Musk sur sa consommation de kétamine

Elon Musk, le milliardaire à la tête d’entreprises emblématiques telles que Tesla, SpaceX et X (anciennement Twitter), a récemment fait l’objet de discussions en raison de ses déclarations sur sa consommation de kétamine. Dans une interview accordée à Don Lemon, ancien animateur de CNN, Musk a ouvertement admis avoir recours à cette substance pour traiter ce qu’il a qualifié d’ »état d’esprit négatif« .

Cette révélation a suscité des réactions mitigées, notamment parmi les investisseurs de Tesla, qui ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel de cette consommation sur la gestion et les performances de l’entreprise. Cependant, Elon Musk a pris la défense de sa pratique, affirmant que sa consommation de kétamine était bénéfique aux investisseurs.

La kétamine est un anesthésiant couramment utilisé pour soulager la douleur et traiter la dépression. Cependant, elle est également connue pour ses effets détournés, pouvant entraîner des sensations stimulantes ou euphorisantes. Musk a précisé qu’il prenait cette substance sur ordonnance médicale, dans le cadre d’un traitement visant à améliorer son bien-être mental.

Pour appuyer son argument, le magnat de 52 ans a souligné le succès continu de Tesla sur le marché automobile. Il a fait remarquer qu’un des modèles de la marque avait été la voiture la plus vendue dans le monde l’année précédente. Selon lui, cette performance est en partie attribuable à sa consommation de kétamine, affirmant que cela lui permettait de maintenir un état d’esprit propice à l’innovation et à la prise de décision stratégique.

Cette déclaration soulève néanmoins des questions éthiques et professionnelles. Si certains pourraient considérer l’utilisation de substances psychotropes par un PDG comme une atteinte à la crédibilité et à la fiabilité de l’entreprise, d’autres pourraient voir cela comme une approche innovante pour gérer le stress et favoriser la créativité.