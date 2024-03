Elon Musk va concurrencer Apple et les opérateurs avec cette technologie

Elon Musk, entrepreneur de renom à l’origine de projets révolutionnaires tels que Tesla et SpaceX, se lance dans une nouvelle aventure qui promet de bouleverser le secteur de la télécommunication. Avec un palmarès impressionnant qui comprend la réinvention du transport électrique, l’exploration spatiale et même le développement d’interfaces cerveau-machine, Musk s’attaque désormais à la connectivité globale. En janvier 2024, SpaceX a propulsé dans l’espace 21 satellites Starlink, dont six équipés de la technologie Direct to Cell, signalant le début d’une ère nouvelle dans l’accès à l’internet mobile.

Cette innovation place directement Musk et sa compagnie en concurrence avec les géants des télécommunications et avec Apple, qui avait déjà introduit une fonctionnalité similaire mais plus restreinte dans ses iPhones les plus récents. La technologie Direct to Cell de SpaceX promet de dépasser les limitations actuelles en offrant une connectivité directe aux téléphones mobiles partout dans le monde, sans l’encombrement d’équipements supplémentaires. Elle envisage une utilisation étendue, allant des appels d’urgence aux communications quotidiennes, incluant SMS, appels vocaux, et à l’avenir, une connexion internet complète.

Le déploiement de cette technologie pourrait signaler l’obsolescence imminente des abonnements téléphoniques traditionnels et remettre en question l’utilité même des cartes SIM. En permettant aux smartphones de se connecter directement aux satellites sans intermédiaire, SpaceX envisage un futur où la dépendance aux réseaux terrestres et aux contrats d’abonnement pourrait devenir un vestige du passé. Cette perspective ouvre la voie à une ère de liberté et de flexibilité inédite pour les utilisateurs de téléphones mobiles à travers le monde, défiant ainsi directement les opérateurs téléphoniques et des entreprises comme Apple, qui avait déjà flirté avec une technologie similaire, mais dans un cadre plus limité.

Contrairement à la solution d’Apple, limitée aux modèles iPhone 14 pour les seuls appels d’urgence, la proposition de SpaceX ambitionne d’embrasser une gamme plus large d’appareils mobiles. La technologie Direct to Cell vise une compatibilité universelle avec tous les smartphones dotés de la capacité LTE, élargissant considérablement son champ d’application et son accessibilité.

Cette initiative révolutionnaire n’est pas seulement une avancée technologique ; elle représente un défi direct aux opérateurs téléphoniques traditionnels et à Apple. En proposant une alternative viable et plus étendue à la connectivité mobile, SpaceX pourrait redéfinir les normes de l’industrie et remodeler les attentes des consommateurs en matière de communication mobile.

Trois mois après le lancement de cette technologie, les retours sont extrêmement positifs. La lettre de Starlink évoque un « succès massif« , avec des tests dépassant les objectifs prévus. La capacité des satellites Direct to Cell à communiquer avec une variété d’appareils, dans différents environnements, démontre le potentiel immense de cette technologie à offrir une couverture mobile globale et ininterrompue.

Elon Musk, avec son historique de projets ambitieux et disruptifs, est bien parti pour révolutionner une fois de plus un secteur clé de notre quotidien. En confrontant directement les opérateurs téléphoniques et Apple, il ne se contente pas de proposer une nouvelle technologie, mais il remet en question l’ensemble de l’écosystème de la connectivité mobile.