Europe : ce pays des BRICS signe un accord important

Les pays des BRICS jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans l’économie mondiale. Historiquement, la Chine, avec son économie fulgurante, s’est imposée comme la locomotive de ce groupe, influençant significativement les dynamiques commerciales et économiques internationales. Cependant, ces dernières années, l’Inde émerge comme un concurrent sérieux, défiant la suprématie économique chinoise au sein des BRICS.

Avec sa croissance économique soutenue, une démographie dynamique et une ouverture croissante vers les marchés internationaux, l’Inde s’affirme désormais comme un acteur majeur, capable d’altérer l’équilibre économique non seulement au sein des BRICS, mais aussi sur l’échiquier mondial. Un pacte commercial d’une envergure considérable vient de voir le jour entre l’Inde, membre influent du groupe des BRICS, et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, tous non affiliés à l’Union européenne.

Cette entente, fruit de 16 ans de pourparlers, a été formalisée à New Delhi, promettant d’injecter 100 milliards de dollars en Inde sur une période de 15 ans. Cette collaboration vise à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre les parties. Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, a exprimé son optimisme quant à cet accord, le qualifiant de jalon historique pour les relations économiques entre l’Inde et l’AELE.

Selon lui, cette initiative sera un moteur de croissance et de prospérité partagées, en favorisant l’exportation, en stimulant les investissements et en créant de l’emploi. Du côté européen, Guy Parmelin, ministre suisse de l’Économie, a salué cet accord comme une opportunité d’exploiter pleinement le potentiel économique des deux régions, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités tant pour l’Inde que pour les États membres de l’AELE.

L’accord devrait permettre une synergie bénéfique, où l’AELE profitera d’un accès privilégié à un marché indien en pleine expansion, tandis que l’Inde attirera davantage d’investissements étrangers, contribuant ainsi à la création d’emplois de qualité. L’Inde, en tant que cinquième économie mondiale et pays le plus peuplé, attire les regards internationaux, notamment pour sa classe moyenne en plein essor et l’augmentation significative de son nombre de millionnaires.

Ce contexte favorable place le pays en position de force pour devenir un acteur majeur sur la scène économique mondiale, offrant un terrain fertile pour les investissements étrangers, y compris dans des secteurs de pointe comme l’horlogerie suisse. Outre cet accord avec l’AELE, l’Inde poursuit ses ambitions commerciales sur plusieurs fronts. Elle a récemment conclu des accords avec l’Australie et les Émirats arabes unis, et mène actuellement des négociations avec le Royaume-Uni, malgré des défis notables et des relations tendues avec certains pays comme le Canada. Ces développements soulignent la volonté de l’Inde d’étendre son influence économique et de renforcer sa position en tant que partenaire commercial clé à l’échelle mondiale.