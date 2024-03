Près de 3000 voitures volantes déjà commandées aux USA

Il y a quelques jours, Alef Aeronautics, une startup américaine, suscitait l’admiration à l’occasion d’un salon dédié à l’automobile organisé du côté de Détroit, aux États-Unis, en dévoilant le prototype de sa nouvelle voiture volante. Des voitures proposées à la vente à partir de 300.000 dollars, mais dont le prix pourrait baisser dès lors que la production en série débute.

Et le succès est complètement fou ! Désormais soutenue par SpaceX, l’entreprise a annoncé que pour son premier prototype, 2.850 véhicules ont d’ores et déjà été pré-commandés, ce qui représente environ 850 millions de dollars. Des chiffres exceptionnels pour ce véhicule d’un tout nouveau genre, dont on ne sait finalement pas grand-chose…

Une entreprise à la pointe de la technologie

Seules certitudes, ce véhicule sera une voiture à deux places uniquement. Elle fonctionnera à l’électrique et décollera, de même qu’elle atterrira, de manière totalement verticale. Un projet à la fois ambitieux et prometteur, qui a attiré l’œil des investisseurs les plus chevronnés, à commencer par Tim Draper. Ce dernier est notamment connu pour avoir placé ses billes sur Tesla et SpaceX.

De son côté, la start-up californienne tente d’obtenir toutes les autorisations légales pour faire voler ses véhicules. À ce jour, l’administration américaine chargée de gérer l’aviation civile a autorisé le groupe à organiser les premiers vols de sa voiture, dans certains endroits seulement, de manière limitée. En outre, Alef Aeronautics doit également obtenir l’aval de la National Highway Traffic Society Administration, en charge de réguler la circulation sur les routes.

Plusieurs modèles, déjà envisagés

Plusieurs modèles devraient voir le jour. Après que le premier prototype soit lancé et si tout se déroule bien, le PDG du groupe a confirmé qu’un modèle de type Berline pourrait suivre, à moindres frais (environ 35.000 dollars). Il pourrait permettre de voler sur 322 kilomètres et de rouler 643. L’avenir s’annonce donc radieux pour les entreprises spécialisées dans l’automobile et les nouvelles technologies.