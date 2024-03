USA: Inspirée par l’Ukraine, la marine se mobilise pour cet armement

La guerre en Ukraine a marqué un tournant dans la perception globale des drones et des engins sans pilote, révélant leur potentiel disruptif sur les champs de bataille modernes. L’efficacité remarquable de ces technologies dans diverses opérations militaires, notamment pour la reconnaissance, la surveillance et les attaques ciblées, a démontré leur capacité à offrir un avantage stratégique significatif. Cette prise de conscience a incité les forces armées du monde entier à repenser leurs approches de la défense et de la sécurité, en mettant un accent particulier sur le développement et l’intégration de solutions antidrones innovantes pour contrer ces menaces émergentes.

Face à une menace croissante de drones utilisés (y compris par les rebelles Houthis depuis le début de la guerre à Gaza), la marine américaine intensifie ses efforts pour s’équiper d’une solution antidrone efficace, inspirée par les enseignements tirés des conflits récents, notamment en Ukraine. La réalité de la menace que représentent les drones pour les navires militaires et commerciaux s’est affirmée en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, obligeant l‘US Navy à reconsidérer ses tactiques de défense. Le calendrier pressant fixé pour l’acquisition de ces systèmes antidrones reflète l’urgence de la situation, soulignant la nécessité d’une réponse rapide et adaptée à la menace grandissante.

Publicité

L’enjeu principal réside dans le coût économique et opérationnel de l’utilisation actuelle de missiles antiaériens onéreux pour abattre des drones beaucoup moins coûteux, ce qui entraîne un déséquilibre économique et une consommation rapide des stocks de munitions. Pour surmonter ces défis, l’US Navy explore diverses options, allant des systèmes cinétiques aux armes à énergie dirigée, en quête d’une solution polyvalente et efficace contre une large gamme de drones.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de mutation des stratégies de défense navale, influencées par les tactiques de guérilla navale observées en Ukraine. Elle met en lumière l’impératif pour les marines alliées, notamment en Europe, d’adopter des mesures similaires pour protéger leurs flottes contre des menaces de plus en plus sophistiquées.

La réponse à cette problématique ne se limite pas aux efforts américains. Le Rapid Fire et le Lanceur Modulaire Polyvalent, développés par la France, incarnent une réponse prometteuse face à la menace des drones navals et aériens. Ces systèmes, conjuguant flexibilité et efficacité, représentent une avancée significative dans la défense antiaérienne rapprochée et soulignent l’importance d’une coopération internationale pour faire face aux défis sécuritaires contemporains.