USA : la Chine dénonce des « méthodes de voyou »

Entre les USA et la Chine, rien ne va plus. En effet, alors que d’importantes tensions ont lieu sur le plan politique et économique, voilà que c’est le volet social qui s’ouvre actuellement. Le gouvernement américain envisage effectivement de bannir l’application TikTok du sol américain. De quoi passablement agacer Pékin.

Dans les faits, les élus américains imposent à TikYok, six mois, pour vendre leur application à une société autre que ByteDance, qui en est actuellement la propriétaire. Une décision importante pour TikTok, son développement et ses utilisateurs américains, mais qui n’est pas encore tout à fait sûre d’aboutir. En effet, le texte de passer le vote de la Chambre Haute (le Sénat) et certaines voix sont ouvertement contre ce projet.

Publicité

TikTok, bientôt interdit aux USA ?

Mais côté gouvernement, c’est très clair. En effet, si ce délai venait à être dépassé, alors TikTok serait tout simplement banni des plateformes de téléchargements, comme l’AppStore (le magasin d’application géré par Apple) ou Google Play Store (le magasin d’application géré par Google). Le marché américain, représentant 170 millions d’utilisateurs, vaut très cher pour TikTok, qui pourrait se retrouver face à un immense défi.

De quoi passablement agacer le gouvernement chinois, pour qui cette décision ne revêt d’aucun bon sens. Wang Wenbin, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a expliqué qu’écarter des entreprises performantes de manière totalement arbitraire, pouvait nuire au commerce de manière générale, ajoutant, en outre, que ces méthodes étaient perçues par Pékin, comme des méthodes de voyous.

Des voix s’élèvent contre cette décision

Du côté américain, certains estiment que perdre TikTok pourrait porter un grave coup à l’économie nationale. En effet, 300.000 personnes dépendent directement de la plateforme, que ce soit pour de l’influence ou autre. Cela les priverait de nombreuses ressources financières, de même que l’État, qui va devoir trouver d’autres ressources pour taxer les personnes concernées.