Bénin : Ce que Talon a plus ou moins réussi en 8 ans

Après notre article sur les échecs des réformes politiques sous le régime de la rupture, nous abordons désormais le cas des initiatives marquantes de Patrice Talon qui a pris ses fonctions le 6 avril 2016. Son mandat a été marqué par un certain nombre de réalisations dans divers domaines. Même si, ces dernières années, plusieurs voix, et pas des moindres, ont très souvent dénoncé un recul démocratique et des libertés publiques et individuelles au Bénin sous Patrice Talon, il faut tout de même reconnaitre que quelques avancées ont été enregistrées. Certains secteurs ont connu une évolution, en dépit de quelques problèmes qui s’y posent encore. Globalement, le visage du pays aura été quelque peu modifié en bien, grâce à certaines actions du régime de la Rupture. Les Béninois ont appris et se sont même habitués à serrer leur ceinture. Dans l‘opinion, beaucoup de béninois estiment que Patrice Talon s’est éloigné du social depuis sa prise de pouvoir même si c’est annoncé à grande pompe à chaque fois. Toutefois, les huit dernières années de gestion du pays ont apporté un coup de pouce au développement de certains secteurs. En effet, malgré leur grande déception, les Béninois reconnaissent que sur le plan des infrastructures, le régime de Patrice Talon a fait des efforts remarquables en continuité de ce qu’ont fait ses prédécesseurs. Cotonou, capitale économique du pays a fait peau neuve avec le bitumage de plusieurs rues dans de nombreux quartiers, ce qui facilite la circulation aux populations.

De Agla à Akpakpa en passant par Kouhounou, Fifadji, Vêdoko et autres, les rues jadis impraticables en saison des pluies ont laissé place à des pavés ou à la bitume, qui même s’ils sont inondés, permettent tout de même aux citoyens béninois d’aller et de venir sans craindre de tomber dans un trou ou de se salir avec la boue. Et comme Cotonou, toutes les communes du Bénin ont bénéficié de ce projet d’infrastructures encore appelé asphaltage. Même si les informations font état de ce que c’est un héritage du président Boni Yayi, le gouvernement de Patrice Talon aura le mérite d’avoir conduit les travaux à terme dans plusieurs communes du Bénin et ainsi changé le visage du pays. D’un autre côté, des stades flambants neufs ont vu le jour dans plusieurs communes du Bénin, facilitant non seulement aux clubs mais aussi aux amoureux du sport, de disposer d’un espace adéquats pour s’exercer. Et que dire alors des marchés modernes construits à Cotonou et dans certaines grandes villes du Bénin. Ils viennent rehausser l’image du pays, même si depuis que certains de ces marchés sont achevés, ils n’ont jamais accueillis le moindre commerçant. Au dernier chapitre des infrastructures d’envergure réalisées par le gouvernement de Patrice Talon on citera l’hôpital universitaire de référence en construction dans la commune d’Abomey-Calavi sans oublier l’aéroport international Cardinal Bernardin Ganti entièrement modernisé, ainsi que les travaux de modernisation du palais de la Marina.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici