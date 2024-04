BRICS: cette division pas si invisible qui fragilise le groupe

Au sein des BRICS, une dynamique de collaboration s’est intensifiée au cours de la dernière décennie, propulsant cette coalition au rang des puissances économiques émergentes. Leur ascension rapide sur l’échiquier mondial a été marquée par un engagement accru envers le développement économique et la coopération politique. Néanmoins, des fissures semblent apparaître au sein de cette alliance, portées à la lumière par des tensions récentes entre deux de ses membres les plus influents : l’Inde et la Chine.

Récemment, le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné la nécessité de résoudre de manière urgente la “situation prolongée” à la frontière entre l’Inde et la Chine. Ces déclarations, parues dans une interview accordée à Newsweek, suggèrent un assouplissement dans le ton habituellement adopté par l’Inde concernant ses relations bilatérales avec la Chine. Les relations entre les deux pays ont été tendues depuis un affrontement meurtrier en 2020 le long de leur frontière disputée, entraînant la mort de 24 soldats.

Publicité

Ce conflit frontalier n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’acquisition par l’Armée indienne de systèmes de défense aérienne portable Igla-S de fabrication russe, dans le cadre d’un accord plus vaste prévoyant une production domestique en Inde, témoigne de la volonté de New Delhi de renforcer sa souveraineté et sa dignité, des piliers de la campagne de Modi pour un troisième mandat historique. Cet achat stratégique vise à améliorer les capacités de défense aérienne de courte portée de l’Inde, particulièrement dans le terrain montagneux le long de sa frontière nord.

Les tensions sino-indiennes ne se limitent pas à des questions de sécurité frontalière. Elles s’inscrivent dans un contexte plus large de rivalité géopolitique et économique au sein des BRICS, où chaque pays cherche à asseoir son influence. La nécessité d’une relation pacifique entre ces deux voisins, soulignée par Modi, est cruciale non seulement pour la stabilité régionale mais aussi pour le maintien de la cohésion au sein du groupe BRICS.

La division au sein des BRICS, exacerbée par ces tensions, soulève des questions quant à la viabilité à long terme de cette alliance. Alors que les BRICS cherchent à jouer un rôle plus significatif sur la scène mondiale, la résolution de ces différends internes s’avère essentielle. La capacité du groupe à surmonter ces divisions internes déterminera en grande partie son avenir et son influence sur l’ordre mondial.

Bien que les BRICS aient réussi à s’imposer comme une force économique majeure, les divisions, notamment celles entre l’Inde et la Chine, menacent de saper la solidarité et l’efficacité de ce bloc. La gestion de ces tensions et la recherche de terrains d’entente deviennent ainsi primordiales pour la pérennité et l’influence croissante des BRICS sur la scène internationale.