BRICS+ : un pays émergent souhaite rejoindre l’organisation

L’organisation du BRICS+ prend de plus en plus de place dans le paysage géopolitique international. L’entité a été mise sur pied par le Brésil, la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud. Ces cinq pays représentent un gigantesque marché et leur poids sur la scène internationale n’est plus à démontrer. Au cours de l’été 2023, l’organisation du BRICS+ a enregistré de nouvelles adhésions.

De nombreux pays à travers le monde expriment leur volonté de rejoindre le BRICS+. Cependant, les critères d’adhésion sont très stricts. Il y a de nombreux appelés et peu d’élus. Pour prétendre rallier le groupe, les candidats doivent avoir une économie forte et diversifiée. Il faut aussi jouir d’une certaine stabilité politique qui permet des investissements structurants.

Publicité

Tout récemment, Janitha Abeywickrema Liyanage, l’ambassadrice du Sri Lanka en Russie, a laissé entendre que son pays souhaite rejoindre l’organisation des BRICS+. Le Sri Lanka est considéré par de nombreux experts comme l’un des futurs grands dragons d’Asie du Sud. Le potentiel économique de l’État insulaire est phénoménal.

Dans une déclaration, Janitha Abeywickrema Liyanage a livré ceci : « En effet, il y a une volonté de rejoindre les BRICS+ dans un futur proche, cela permettra d’assurer à la fois la sécurité des transports et celle alimentaire ». De prime abord, on peut dire que le Sri Lanka respecte la majeure partie des critères qui régissent le processus d’intégration chez les BRICS. Sans doute que la nation asiatique va devoir présenter d’autres gages afin de faire valider sa candidature.

L’expansion de l’organisation du BRICS+ montre clairement qu’un bouleversement économique et géopolitique est entrain de s’opérer dans le monde. Certains pays qui jouissaient d’un certain statut ont désormais de grandes ambitions et veulent chambouler la hiérarchie mondiale établie. Le BRICS+ représente-t-il l’avenir du monde si l’on prend en compte certaines tendances actuelles ? En tout cas, les pays qui constituent l’organisation ont les moyens de leur ambition. Il est fort probable que dans les jours à venir, d’autres pays avec de bonnes indications économiques fassent leur demande d’adhésion chez le BRICS+.