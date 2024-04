Chine: les USA ciblent un autre mastodonte considéré comme une menace

Depuis l’ère de Donald Trump, la politique américaine en matière de technologie vis-à-vis de la Chine a été marquée par une série de mesures restrictives ciblant les entreprises chinoises. Huawei, le géant des télécommunications, a été particulièrement touché par ces actions. Les restrictions imposées ont eu un impact majeur sur ses opérations commerciales, incluant l’accès limité aux technologies essentielles américaines, ce qui a ralenti son expansion mondiale et affaibli sa position sur le marché international.

Aujourd’hui, une nouvelle cible émerge dans le viseur des législateurs américains : DJI, le leader mondial des drones civils. Selon des informations récentes du New York Times, des propositions législatives sont en cours d’élaboration pour contraindre DJI à se retirer du marché américain. Cette initiative fait écho à la guerre technologique continue entre les États-Unis et la Chine, reflétant une extension des efforts pour limiter l’influence technologique chinoise aux États-Unis.

Publicité

La Chambre de l’énergie et du commerce des États-Unis considère sérieusement d’ajouter DJI à la liste des équipements interdits par la Secure and Trusted Communications Networks Act. Cette liste, supervisée par la Federal Communications Commission (FCC), comprend déjà d’autres entreprises chinoises majeures comme ZTE et les opérateurs China Telecom et China Unicom, en plus de Huawei.

L’inquiétude principale des autorités américaines repose sur la sécurité nationale, affirmant que DJI présente « un risque inacceptable ». En vertu du Countering CCP Drones Act, le gouvernement a le pouvoir de bloquer l’introduction de nouveaux produits DJI sur le marché américain et de révoquer les autorisations précédemment accordées à l’entreprise. La représentante Elise Stefanik a souligné que DJI aurait collecté des données sur des infrastructures critiques américaines, ce que la firme dément fermement.

Parallèlement, le président Joe Biden a signé une législation visant une interdiction nationale de TikTok, une autre entreprise technologique chinoise influente. Cette loi donne 270 jours à ByteDance, la société mère de TikTok, pour vendre l’application. En cas d’échec, TikTok serait retiré des app stores américains et des services d’hébergement internet, limitant ainsi l’accès et l’interaction avec son contenu. TikTok a annoncé son intention de contester cette décision en justice, affirmant que cette mesure serait inconstitutionnelle.

En conclusion, ces développements récents démontrent l’escalade continue des tensions entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie. Les implications de ces politiques ne sont pas seulement commerciales mais aussi géopolitiques, affectant la dynamique des relations internationales et le paysage technologique mondial. Les défis à venir seront probablement nombreux, tant pour les entreprises chinoises que pour la politique intérieure américaine.