Hydroélectricité: ce puissant membre des BRICS est le numéro 1 au monde

L’hydroélectricité, une source d’énergie renouvelable incontournable, continue de jouer un rôle prépondérant dans la production énergétique mondiale, d’après les données de l’Agence internationale de l’énergie. Issue de la force des retenues d’eau, cette forme d’énergie verte est générée à partir de turbines alimentant des alternateurs pour produire de l’électricité.

Plus les barrages stockent d’eau, plus la capacité de production énergétique est conséquente. Si de nombreux pays contribuent à cette production, le numéro un mondial en terme de production est la Chine, une des grosses puissances du monde ces dernières années et qui fait partie des BRICS. Avec elle, deux géants se démarquent nettement dans le classement mondial des producteurs d’énergie hydroélectrique. Nous allons nous concentrer dans le présent article

1- La Chine : Le leader incontesté

En tête de ce classement, la Chine se distingue par sa suprématie dans la production hydroélectrique, avec plus de 1 300 térawatt-heure par an, soit environ 31% de la production mondiale, selon les données d’Ember. L’Empire du Milieu abrite notamment le célèbre Barrage des Trois-Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du globe. Cependant, cette domination ne s’arrête pas là : la Chine continue d’investir massivement dans de nouveaux projets hydroélectriques, renforçant ainsi sa position de leader indiscutable dans ce secteur.

2- Le Brésil : Un géant aux prises avec les défis environnementaux

Occupant la deuxième place de ce podium, le Brésil brille également dans la production hydroélectrique, bien que ses ressources en eau soient confrontées à des défis croissants. Avec une variété de sites de production répartis à travers le pays, le Brésil a su exploiter son potentiel hydroélectrique pour répondre à une partie significative de sa demande énergétique. Cependant, les sécheresses récurrentes qui touchent certaines régions menacent la stabilité de ces sites, mettant ainsi en péril l’avenir de la production hydroélectrique dans le pays.

3- Le Canada : Une puissance discrète mais significative

Fermant ce trio de tête, le Canada se positionne comme l’un des principaux producteurs mondiaux d’énergie hydroélectrique. Avec plus de 500 centrales réparties sur son vaste territoire, le Canada tire profit de ses abondantes ressources en eau pour alimenter son réseau électrique. Bien que moins médiatisé que la Chine ou le Brésil dans ce domaine, le Canada joue un rôle crucial dans la promotion de l’hydroélectricité en tant que source d’énergie propre et durable.