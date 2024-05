Afrique: l’homme le plus riche d’Asie va investir dans la téléphonie mobile

Mukesh Ambani. (File Photo)

Mukesh Ambani, le magnat indien à la tête de Radisys Corp, marque son entrée sur le marché africain des télécommunications avec un ambitieux projet de déploiement de la 5G au Ghana. Cette initiative, révélée le 27 mai, prévoit un investissement majeur via une joint-venture appelée Next-Gen InfraCo (NGIC).

La NGIC, fruit d’une collaboration entre le gouvernement ghanéen, Ascend Digital, K-NET, Nokia, Tech Mahindra et Telecel Ghana, a obtenu une licence pour déployer la 5G à l’échelle nationale. Les opérations devraient commencer d’ici la fin de l’année, avec un engagement financier d’environ 145 millions de dollars sur trois ans. Ce projet vise à établir le premier réseau mobile partagé 4G et 5G du continent africain, sous un modèle de service de réseau (Network as a Service).

Inspirée par le succès de Jio Platforms en Inde, maison mère de Radisys et plus grand opérateur mobile du pays avec 470 millions d’utilisateurs, NGIC entend répliquer ce modèle au Ghana. Ce plan inclut la mise à disposition de téléphones abordables, de plateformes numériques et de contenus localisés. L’objectif est de réduire la fracture numérique et de favoriser l’inclusion financière, en apportant des services numériques dans les domaines de l’éducation, de la santé et des transactions de paiement numériques.

Mme Ursula Owusu-Ekuful, ministre des Communications et de la Numérisation du Ghana, souligne l’importance de cette infrastructure partagée pour atteindre les objectifs de la vision numérique du pays. En offrant un accès large et abordable à la 5G, NGIC devrait jouer un rôle crucial dans l’expansion rapide de ces services à travers le Ghana.

Le projet NGIC n’est pas seulement une avancée technologique, mais aussi une promesse de développement économique. Mikko Lavanti, vice-président senior chez Nokia, voit dans le Ghana un potentiel immense pour la croissance du haut débit mobile. Selon lui, ce réseau d’accès ouvert favorisera l’innovation et créera de nombreuses opportunités dans divers secteurs.

Arun Bhikshesvaran, PDG de Radisys, met en avant la vision de connectivité pour tous. Grâce à des solutions multi-accès ouvertes et désagrégées, NGIC prévoit de stimuler la croissance économique et l’inclusion numérique au Ghana. Cette initiative devrait non seulement transformer le paysage des télécommunications, mais aussi offrir de nouvelles expériences numériques enrichissantes pour la communauté ghanéenne, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif.