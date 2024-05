Afrique: Microsoft et un groupe émirati vont investir massivement dans un projet

Microsoft et G42, l’entreprise émiratie spécialisée dans l’intelligence artificielle, ont récemment dévoilé un partenariat ambitieux avec le Kenya, annonçant un investissement colossal de 1 milliard de dollars dans le secteur numérique du pays. Cette annonce, faite à travers un communiqué conjoint publié le mercredi 22 mai 2024, témoigne de la volonté des géants de la technologie d’ancrer leur présence en Afrique de l’Est, un marché en pleine expansion et riche en potentiel.

Au cœur de ce projet d’envergure se trouve la construction d’un data center écologique, une infrastructure innovante destinée à soutenir Microsoft Azure, la plateforme de cloud computing de renommée mondiale. Conçu pour fonctionner entièrement avec une alimentation géothermique, ce centre de données se positionne comme un exemple remarquable de durabilité et d’efficacité énergétique. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir les technologies vertes et à réduire l’empreinte carbone de l’industrie numérique.

Outre la construction du data center, le programme d’investissement comprend plusieurs volets stratégiques. L’un d’eux consiste en le développement de modèles d’intelligence artificielle adaptés aux langues locales, notamment le swahili, reflétant ainsi l’engagement des partenaires à rendre ces technologies accessibles et pertinentes pour les populations africaines. Ce volet s’accompagne également de la mise en place d’un laboratoire d’innovation dédié à l’Afrique de l’Est, servant de catalyseur pour l’émergence de solutions technologiques adaptées aux besoins locaux.

Par ailleurs, une part importante de l’investissement sera consacrée à l’amélioration de la connectivité, à la fois au niveau national et international. Le déploiement de câbles à fibre optique, tant sur le plan maritime que terrestre, permettra de renforcer les infrastructures de télécommunication du pays, favorisant ainsi l’accès à internet haut débit et la circulation fluide des données. Cette composante revêt une importance cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté, où la connectivité est un facteur clé de développement économique et social.

Enfin, le partenariat entre Microsoft, G42 et le gouvernement kényan vise également à garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le cloud. En collaborant étroitement avec les autorités locales, les entreprises s’engagent à mettre en place des standards élevés en matière de protection des données, assurant ainsi la confiance des utilisateurs et des entreprises qui recourent aux services cloud.