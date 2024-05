Armement des USA: la Chine veille en permanence grâce à ses satellites

Photo d'illustration : © forplayday

L’espace, un nouveau terrain de tensions internationales. En effet, que ce soit le Japon, l’Inde, la Russie, l’Europe, mais aussi la Chine et les États-Unis, de nombreuses nations ont des vues sur cet endroit encore bien méconnu, notamment d’un point de vue militaire. D’ailleurs, la Chine semble prendre de plus en plus d’avance dans la recherche et le développement de technologie qui y sont déployables.

Selon le général de division Gregory J. Gagnon, chef adjoint des opérations spatiales de la Space Force pour le renseignement, la Chine présente des capacités de transformation relativement rapide, lui permettant ainsi de profiter des nombreux développements en matière d’espace, pour y imposer leur présence… Ce qui a le don de déranger les États-Unis. La raison ? Pékin surveillerait les satellites américains.

Plus de 200 satellites lancés en deux ans

En effet, en l’espace de deux ans seulement, Pékin aurait augmenté de près de 400, le nombre de ses satellites en orbite autour de la Terre. Problème, plus de la moitié de ces satellites peuvent suivre des cibles terrestres mobiles. Résultat, aujourd’hui, la Chine est en mesure de suivre les ressources militaires américaines, même lorsque ces dernières sont en déplacement.

Résultat, les satellites chinois peuvent obtenir de précieuses données concernant les emplacements de quelques-uns des fleurons de l’industrie militaire américaine, comme leurs navires militaires. Dans le cas où un conflit viendrait à éclater à l’échelle internationale, alors ces derniers seraient totalement à découvert, facilitant ainsi leur ciblage et, in fine, leur destruction.

Les capacités chinoises évoluent rapidement

Une situation compliquée à gérer pour les États-Unis, quand bien même ce n’est pas la première fois que ce type d’information remonte auprès des autorités. Il y a quelques semaines, c’est le général Bradley Saltzman, chef des opérations spatiales de l’U.S. Space Force, qui a alerté sur le renforcement très rapide des capacités chinoises à observer et surveiller l’industrie, le matériel et les militaires américains.