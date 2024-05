Comment cet influent membre des BRICS a réussi à s’imposer dans l’automobile

Intérieur d'une voiture chinoise BYD (DR)



L’ascension fulgurante de la Chine dans le secteur automobile est un phénomène qui ne cesse de captiver l’attention du monde entier. Avec une nouvelle génération de fabricants locaux de véhicules électriques qui prennent d’assaut le marché, les constructeurs étrangers se retrouvent à un tournant crucial de leur existence dans le pays. Pour rester compétitifs et s’imposer dans ce paysage en constante évolution, ils sont contraints de repenser leur stratégie et de s’ouvrir à des partenariats stratégiques avec les géants chinois de la technologie.

Le récent Salon de l’automobile de Pékin a été le théâtre de nombreuses annonces de collaborations entre entreprises étrangères et mastodontes chinois de la tech. Des accords ont été scellés entre des poids lourds japonais tels que Nissan et Toyota, et des géants locaux comme Baidu et Tencent. Ce virage stratégique s’avère être une nécessité pour les constructeurs traditionnels, souvent perçus comme des entreprises conservatrices. Comme l’explique Tu Le, directeur de la société de conseil Sino Auto Insights, ces entreprises ont du mal à s’approprier naturellement les technologies de pointe.

Publicité

Dans ce paysage compétitif, où les véhicules high-tech à moindre coût dominent le marché, les constructeurs étrangers doivent rivaliser d’ingéniosité pour consolider leur position. L’électrique est au cœur de cette bataille, et les avancées en matière de technologies intelligentes sont essentielles. C’est dans cette optique que les partenariats avec des entreprises locales de la tech prennent tout leur sens. En s’alliant avec des acteurs chinois majeurs, les constructeurs étrangers espèrent non seulement bénéficier de leurs innovations, mais également accéder aux données cruciales collectées par les véhicules en Chine.

Cependant, cette quête d’innovation ne se fait pas sans défis. Pékin a renforcé son contrôle sur l’accès aux données considérées comme sensibles, ce qui oblige les entreprises étrangères à naviguer avec prudence dans ce paysage réglementaire complexe. Malgré ces obstacles, des partenariats prometteurs voient le jour. Nissan, par exemple, met en avant son alliance avec Baidu pour offrir des systèmes intelligents basés sur l’intelligence artificielle à sa clientèle chinoise et internationale. De son côté, Toyota a choisi de s’associer avec Tencent, un géant du jeu vidéo, dans une démarche visant à combiner leurs expertises respectives.

L’importance stratégique de la Chine dans l’industrie automobile a été récemment mise en lumière lors de la visite surprise d’Elon Musk à Pékin. Cette rencontre avec les hauts responsables chinois a abouti à un feu vert réglementaire crucial en matière de sécurité des données pour Tesla. De plus, les médias ont rapporté la conclusion d’un partenariat entre Baidu et Tesla dans le domaine des cartes et de la navigation, soulignant ainsi l’importance croissante des alliances entre les acteurs de l’automobile et de la technologie en Chine.