Elon Musk: 3 de ses mensonges, dont un grave, révélés

Le milliardaire américain, Elon Musk, est connu pour ses prédictions parfois assez fantaisistes. En effet, celui-ci a plusieurs fois affirmé que l’intelligence artificielle allait remplacé l’Homme dans de nombreux domaines, annonçant des dates que beaucoup d’experts ont assuré être “farfelues” ou “irréalistes”.

Mais Elon Musk serait aussi… Bon menteur. En effet, celui qui est à la tête des plus grandes entreprises de ce monde, comme Tesla, Space X ou encore Neuralink et X, n’hésite plus à ouvertement réécrire sa propre histoire, quitte même à se présenter comme celui qui, grâce à ses investissements et ses percées technologiques, pourrait tout simplement sauver l’humanité des désastres annoncés.

Publicité

Elon Musk, menteur ?

Tout d’abord, Musk se présente comme un self-made man, un homme qui s’est construit seul. Affirmant être issu d’un milieu défavorisé, il aurait, grâce à ses idées et ses heures passées à travailler, réussi là où beaucoup auraient abandonné. Mais tout n’est pas si vrai. En effet, Errol Musk, son père, assure que son fils a vécu une enfance privilégiée. Il aurait étudié dans les meilleures écoles et disposait même de sa propre moto et d’ordinateurs !

Une autre histoire, surprenante, tend à raconter comment ce dernier, en liant le rachat de SolarCity à Tesla et SpaceX, a failli couler deux des plus grosses entreprises de ce monde. Cette entreprise, spécialisée dans la production de panneaux photovoltaïques, rencontre des difficultés financières. Musk après y avoir investi via Tesla, propose que sa société la rachète entièrement.

Tesla et Neuralink, dans le viseur

Ce dernier affirme alors que la société en question va sortir un produit révolutionnaire, un petit panneau solaire intégré dans une tuile de toit. Banco. Les actionnaires de Tesla votent pour et l’entreprise est rachetée pour 2.6 milliards de dollars. Problème ? Ces tuiles promises n’existent pas et mettront ainsi trois ans à sortir avant de se rendre à l’évidence : personne n’en veut.

D’autres mensonges, plus graves encore, ont été révélés. On se souvient notamment de la fonction Autopilot des Tesla, qui devait permettre la conduite autonome des véhicules en question, mais qui ne fonctionnera finalement pas. Le logiciel est de piètre qualité et plus d’une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans des accidents mettant en cause les véhicules Tesla et cette fonctionnalité. Plus récemment, Neuralink a été forcé de communiquer autour de défauts observés dans la puce du premier patient concerné par l’implant, alors que l’entreprise avait annoncé que tout allait très bien.