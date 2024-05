Elon Musk déconseille les réseaux sociaux pour les enfants

Elon Musk (Justin Sullivan/Getty Images)

Elon Musk, magnat de la technologie et figure de proue de l’innovation, s’est hissé au sommet de plusieurs industries en révolutionnant les transports avec Tesla et l’exploration spatiale avec SpaceX. En 2022, Musk a ajouté à son portefeuille la plateforme de microblogging Twitter, rebaptisée X, pour 44 milliards de dollars. Au fil des années, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents, captivant des milliards d’utilisateurs et remodelant nos interactions sociales. Cette montée en puissance s’est faite rapidement, marquant profondément notre quotidien en l’espace d’une décennie.

Lors d’une intervention à distance à la foire VivaTech à Paris, Elon Musk a exprimé ses préoccupations concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs. Il a conseillé aux parents de limiter l’exposition de leurs enfants à ces plateformes, influencées par des algorithmes d’intelligence artificielle conçus pour maximiser la dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense.

Musk a insisté sur la manipulation subtile exercée par ces algorithmes, soulignant que les enfants sont particulièrement vulnérables à ce type de programmation. Il a déclaré : « Je conseillerais vivement aux parents de limiter la quantité de réseaux sociaux que les enfants peuvent voir, car ils sont programmés par une IA maximisant la dopamine. »

En plus de ses avertissements, Musk a partagé une vidéo sur X, dans laquelle il réitérait ses inquiétudes sur l’impact négatif des réseaux sociaux sur les enfants. Il a mentionné que la compétition féroce entre les IA des réseaux sociaux pour maximiser la dopamine était particulièrement préjudiciable pour les jeunes utilisateurs.

Cette déclaration intervient dans un contexte où Musk, malgré ses engagements envers la plateforme X, a également critiqué les pratiques d’autres géants des réseaux sociaux, comme les plateformes de Meta Platforms Inc., accusées de faciliter l’exploitation des enfants. Sous sa direction, X a pris des mesures pour éliminer les contenus d’abus envers les enfants, bien qu’il y ait eu des incidents où de tels contenus ont refait surface sur la plateforme.

L’impact de ces déclarations de Musk sur les pratiques des réseaux sociaux et la perception des parents vis-à-vis de ces plateformes reste à observer. Cependant, l’avertissement de Musk souligne une préoccupation croissante concernant les effets potentiellement nocifs des réseaux sociaux sur la santé mentale et le développement des enfants.