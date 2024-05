Mines en Afrique : de grands projets d’investissements en vue pour ce groupe émirati

Photo d'illustration d'une mine (DR)

Le conglomérat émirati International Holding Company (IHC) prévoit d’investir massivement dans le secteur minier africain en 2024. D’après le Financial Times, IHC, par l’intermédiaire de sa filiale International Resources Holding (IRH), projette l’acquisition d’actifs miniers dans plusieurs pays africains pour un montant d’un milliard de dollars. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du groupe de diversifier et d’étendre ses opérations à l’échelle mondiale.

Le groupe, présidé par le roi de l’émirat d’Abu Dhabi, cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dispose d’actifs évalués à 240 milliards de dollars. IHC est actuellement en négociations pour l’acquisition de concessions minières dans plusieurs pays clés du continent africain, dont le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. Ces pays, riches en ressources minérales, représentent des opportunités stratégiques pour l’expansion du portefeuille minier d’IHC.

L’Afrique, avec ses vastes réserves de minéraux précieux et industriels, attire de plus en plus d’investisseurs internationaux. L’initiative d’IHC reflète une tendance croissante où des conglomérats mondiaux cherchent à sécuriser des approvisionnements en matières premières essentielles pour soutenir les industries technologiques, énergétiques et manufacturières.

Les négociations en cours démontrent l’intérêt croissant pour les ressources africaines et le potentiel économique du continent. Le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie possèdent des gisements variés, allant de l’or et des diamants aux terres rares et au cuivre, chacun offrant des perspectives lucratives pour les investisseurs avisés.

Cet investissement significatif par un acteur de la taille d’IHC pourrait également apporter des avantages substantiels aux pays africains concernés. Cela aura un impact en termes de création d’emplois, de développement des infrastructures et de transfert de technologies. De plus, il pourrait stimuler l’économie locale et contribuer au développement durable des régions minières.

En conclusion, l’initiative d’International Holding Company d’investir un milliard de dollars dans le secteur minier africain souligne l’importance croissante du continent dans l’économie mondiale des ressources. Avec une gestion stratégique et une mise en œuvre réussie, cette expansion pourrait devenir un modèle de collaboration bénéfique entre les investisseurs internationaux et les économies africaines.

« IRH a déjà signé des accords de coentreprise pour l’extraction de minerai de fer dans deux sites en Angola, Kassala Kitungo et Munenga. Il mène aussi des pourparlers avancés pour l’extraction de nickel au Burundi ainsi que de divers métaux en Tanzanie et au Kenya« a livré l’International Holding Company.