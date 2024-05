Sous-marins US: la Chine développe une arme spéciale

Un peu partout à travers le monde, la défense nationale est devenue l’un des enjeux majeurs vers lequel se tourner. En effet, les tensions sont réelles, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient et même en Asie, laissant ainsi penser qu’à tout moment, la moindre étincelle peut donner lieu à des tensions plus graves et plus impactantes encore.

De fait, bon nombre de pays se prémunissent. C’est notamment le cas de la Chine qui, selon certaines informations, serait en train de travailler au développement de systèmes permettant de chasser les sous-marins américains à propulsion nucléaire dans le cas où ces derniers seraient envoyés du côté de Taïwan, pour protéger l’île et ses habitants en cas d’offensive chinoise.

L’armée chinoise développe ses capacités maritimes

Selon la marine chinoise, la lutte sous-marine est l’un des piliers de la réussite de ses opérations sur Taïwan (si d’aventure, elles venaient à voir le jour). De fait, les forces armées souhaiteraient disposer d’absolument toutes les capacités pour contrer la défense américaine. De fait, de nombreux projets sont en cours de développement, comme le KQ-200, un avion anti-sous-marin à voilure fixe, à quatre moteurs.

Ce type d’avion dispose d’un champ d’action de près de 5.000 kilomètres et peut donc surveiller l’ensemble de la région et des cotes taïwanaises. D’autres brevets ont été déposés, notamment par la China Electronics Technology Group Corporation, au sujet d’une technologie de détection des anomalies magnétiques (MAD), une technologie déjà connue, mais contraignante, qui ici sera revue pour permettre de détecter la direction d’une cible, plus que sa présence.

Brevets mais aussi formation, au centre de la stratégie

Outre les brevets, c’est aussi sur l’aspect formation que travaillent énormément les forces armées chinoises. En effet, l’armée de la République Populaire de Chine s’est rendu compte de certains manques. De fait, des entraînements ont désormais lieu dans des conditions beaucoup plus réalistes, pour s’aguerrir et être prêts si combats et offensives, il doit y avoir lieu.