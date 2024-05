Supposée bases militaires françaises au Bénin : Marc Vizy répond à Niamey

Marc Vazy, ambassadeur français. photo DR

L’ambassadeur de la France près le Bénin s’est de nouveau prononcé sur la supposée présence de bases militaires françaises au Bénin. A la faveur de l’édition 2024 de la « Route de l’Europe », le diplomate français a réaffirmé qu’aucune base militaire française n’est sur le territoire béninois. Selon les confidences qu’il a faites à Boulevards des Infos, cette information est fausse. « Si vous nous aviez bien suivi sur la »Route de l’Europe », vous auriez constaté qu’il n’y a pas de base militaire française, ni de base russe », a-t-il confié.

« En clair, comme je l’ai dit à peu près un millier de fois depuis que je suis là, il n’y a pas de base française dans le nord du Bénin », a ajouté Marc Vizy. Il ne s’est pas empêché de lancer quelques piques à l’endroit de la Russie lors de sa déclaration. « C’est comme les projets russes, les bases françaises, il n’y en a pas », a poursuivi le diplomate français. Cette clarification intervient après les récentes accusations des autorités du Niger. Lors d’une conférence de presse animée par le premier ministre nigérien, il avait justifié le maintien de la fermeture des frontières par l’existence de bases militaires françaises au Bénin. Cette situation, selon l’officiel nigérien, mettrait à mal la sécurité du pays.

En décembre 2023, les chefs d’État-major béninois et français avaient démenti cette information lors d’une conférence de presse conjointement animée. « Non, il n’y a pas de base ou de mission militaire française permanente au Bénin. S’il y avait une base militaire, vous le verriez », avait lâché le chef d’état-major français Thierry Burkhard. Il souligne qu’il n’y a aucune velléité de l’armée française d’installer une base au Bénin et il n’y a pas non plus de demande des Forces armées béninoises d’installation d’une mission permanente qui stationnerait au Bénin.