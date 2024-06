Afrique : ce groupe chinois achète des parts dans une gigantesque mine

© Photo d'illustration DR

La Guinée Conakry, riche en ressources naturelles, voit son secteur minier attirer l’attention des superpuissances mondiales. Parmi elles, la Chine, avec son géant de l’acier Baowu Steel Group, renforce considérablement son implication dans le développement minier du pays.

Baowu Steel Group, le plus grand producteur d’acier au monde, a récemment acheté une participation non divulguée dans deux des quatre blocs du gisement de Simandou, appartenant à Winning Consortium Simandou. C’est l’information révélée par nos confrères de l‘Agence Ecofin. Cette acquisition marque une étape majeure dans l’engagement de la Chine à développer l’un des plus grands gisements inexploités de minerai de fer au monde.

Publicité

Le gisement de Simandou est réputé pour sa haute teneur en fer et son potentiel immense. L’exploitation de ce site pourrait transformer le paysage minier non seulement en Guinée, mais également à l’échelle mondiale, en fournissant une source stable et riche de minerai de fer.

En janvier 2024, Baowu Steel Group a annoncé une levée de fonds d’environ 1,4 milliard de dollars. Selon les déclarations de la compagnie, au moins 70 % de cette somme seront alloués au développement du gisement de Simandou. Cet investissement massif souligne l’importance stratégique de Simandou pour la Chine, alors que le pays cherche à sécuriser des sources de matières premières pour alimenter son industrie sidérurgique en pleine croissance.

Pour la Guinée, l’implication de Baowu Steel Group et d’autres partenaires internationaux dans le développement de Simandou pourrait avoir des retombées économiques significatives. Le projet pourrait générer des milliers d’emplois, améliorer les infrastructures locales et augmenter les revenus du gouvernement grâce aux redevances et taxes minières.

Le gouvernement guinéen a exprimé son optimisme quant à l’impact de ce projet. Il a souligné l’implication de Baowu Steel Group dans le projet Simandou. Pour les premières autorités, cela est une preuve de la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel minier de la Guinée Conakry.

Publicité

Outre le gisement de Simandou, la Guinée possède d’autres ressources minières importantes, notamment la bauxite, l’or et les diamants. Le pays est déjà l’un des plus grands producteurs de bauxite au monde, utilisée principalement dans la production d’aluminium. Le développement de Simandou pourrait donc renforcer encore la position de la Guinée sur la scène minière internationale.