Afrique: la Chine investit massivement dans un projet d’envergure

Le Ghana vient de franchir une étape cruciale dans la réalisation de son ambitieux projet Petroleum Hub, destiné à transformer le paysage économique du pays. Ce 18 juin, un accord de financement de 12 milliards de dollars (soit 7 350 milliards FCFA) a été signé avec un consortium comprenant Touchstone Capital Holding Ltd, UIC Energie Ghana Ltd, China Wuhan Engineering Co Ltd et China Construction Third Engineering Bureau Co. Cette somme colossale permettra de lancer la première phase de ce projet de grande envergure, situé dans la commune de Jomoro, à l’ouest du Ghana.

Cette phase initiale comprend la construction d’une raffinerie d’une capacité de traitement de 300 000 barils par jour, une usine de pétrochimie, une installation de stockage à grande échelle, ainsi que des infrastructures portuaires essentielles. Selon Matthew Opoku Prempeh, ministre ghanéen de l’Énergie, ces installations constituent les fondations d’un complexe pétrolier intégré qui vise à positionner le Ghana comme un acteur majeur du secteur pétrolier en Afrique.

Avec un coût global estimé à environ 60 milliards de dollars, le projet Petroleum Hub se déploiera en trois phases sur une période de 12 ans, de 2024 à 2036. Ce mégaprojet révolutionnaire ne se limite pas à la seule phase initiale ; il comprend au total trois raffineries, cinq usines pétrochimiques, des installations de stockage de 10 millions de mètres cubes, ainsi que des infrastructures portuaires complètes.

L’impact économique attendu est immense. Le projet devrait créer environ 780 000 emplois directs et indirects, dynamisant ainsi l’économie locale et nationale. En termes de revenus, les exportations liées à ce hub pétrolier pourraient générer une taxe à l’exportation d’environ 1,56 milliard de dollars d’ici 2030, contribuant ainsi à une augmentation significative du PIB national, estimée à 70 %.