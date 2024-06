Afrique: top 5 des villes les plus abordables où vivre en 2024

Windhoek. Photo : DR

En 2024, certaines villes africaines se démarquent par leur coût de vie particulièrement bas, offrant ainsi une alternative séduisante face à l’urbanisation rapide et la hausse des prix dans de nombreuses métropoles mondiales. Voici les cinq villes africaines les plus abordables selon le classement 2024 du coût de la vie de Mercer.

1. Abuja, Nigéria

Abuja, se distingue par son équilibre entre modernité et coût de vie accessible. Classée dernière sur la liste de Mercer, la capitale du Nigéria, offre un cadre de vie attractif sans les prix exorbitants souvent associés aux grandes capitales. Les habitants bénéficient d’un accès facile aux services de base et aux commodités, ce qui en fait une destination de choix pour les résidents et les investisseurs cherchant à maximiser leur qualité de vie tout en minimisant leurs dépenses.

2. Lagos, Nigéria

Lagos, la plus grande ville du Nigéria, est reconnue pour son dynamisme et son importance économique. Malgré son statut de métropole animée, Lagos reste étonnamment abordable, se classant juste après Abuja dans le classement de Mercer. Cette accessibilité financière permet aux résidents de profiter des opportunités économiques de la ville tout en maintenant un coût de vie raisonnable, ce qui stimule également l’entrepreneuriat et l’innovation locale.

3. Blantyre, Malawi

Blantyre est une ville qui attire les startups et les petites entreprises grâce à son environnement économique favorable. Les coûts d’exploitation réduits, notamment les loyers abordables, créent un terrain propice à la croissance et à l’innovation. En se classant 221e sur la liste de Mercer, Blantyre offre une opportunité unique aux entrepreneurs de développer leurs activités dans un cadre financier favorable.

4. Durban, Afrique du Sud

Durban se démarque par son faible coût de la vie, ce qui en fait une ville accessible à une large tranche de la population, y compris les jeunes professionnels et les retraités. Contrairement à d’autres grandes villes où le coût de la vie peut être prohibitif, Durban favorise l’inclusion sociale grâce à son accessibilité économique. En se classant au 219e rang, Durban montre comment une ville peut être à la fois dynamique et abordable.

5. Windhoek, Namibie

Windhoek, la capitale de la Namibie, combine un coût de vie bas avec une qualité de vie élevée. Les résidents profitent de faibles coûts de logement et de nombreuses options de loisirs, ce qui contribue à un bien-être général amélioré. Windhoek se classe au 218e rang dans le classement de Mercer, offrant une stabilité financière et une satisfaction de vie que beaucoup recherchent dans une ville moderne.