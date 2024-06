Après le Maghreb, ce groupe arabe annonce d’autres investissements en Afrique

Photo d'illustration : DR

Depuis l’accord historique entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis il y a six mois, les investissements de ces derniers en Afrique connaissent une expansion significative. DP World PLC, une entreprise émiratie spécialisée dans les terminaux maritimes internationaux et la logistique, a récemment annoncé un investissement colossal de 3 milliards de dollars sur les trois à cinq prochaines années pour développer de nouvelles infrastructures portuaires à travers le continent africain.

Cette initiative ambitieuse vise à répondre à la croissance continue des exportations de minéraux vitaux, tel que le cuivre de Zambie et de la République Démocratique du Congo, essentiels à l’économie mondiale moderne. Mohammed Akoojee, directeur général de DP World pour la région d’Afrique subsaharienne, a souligné l’opportunité stratégique que représente le marché africain, malgré les défis logistiques persistants.

Il a insisté sur la nécessité croissante de renforcer les capacités logistiques pour soutenir la demande croissante de produits comme le cobalt et le lithium, indispensables dans divers secteurs industriels à l’échelle mondiale. Les opérations de DP World en Afrique emploient actuellement 27 000 personnes et englobent non seulement les opérations portuaires mais aussi les services logistiques et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Malgré certains revers, comme l’échec de la tentative de partenariat avec Transnet SOC pour le développement du plus grand port à conteneurs d’Afrique du Sud, l’entreprise continue de prospecter de nouvelles opportunités d’investissement en Afrique du Sud et au Kenya.

L’expansion des investissements émiratis en Afrique fait suite à la visite officielle du roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis en décembre 2023, où plusieurs accords bilatéraux ont été conclus, notamment dans le secteur portuaire. Ces accords visent à renforcer la coopération économique entre les deux nations et à promouvoir le développement de projets d’infrastructure portuaire au Maroc, tels que le port de Dakhla Atlantique et le port de Nador West Med.