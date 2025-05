Donald Trump : un pays arabe veut lui offrir un luxueux cadeau, voici sa réaction

De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump continue de bousculer les normes de la politique américaine en imprimant sa marque qui ne fait parfois pas l’unanimité. Le Qatar, par l’intermédiaire de son ministère de la Défense, propose un généreux cadeau : un 747 de luxe, destiné à remplacer temporairement l’avion présidentiel vieillissant. Si l’idée plaît au magnat de l’immobilier, elle a également suscité de vives réactions, notamment de la part de certains responsables politiques américains.

Le ministre de la Défense qatari et ses homologues américains sont actuellement en discussions sur cette proposition, bien que la décision finale n’ait pas encore été prise. Ce projet fait écho à la frustration de Trump, qui avait signé un contrat avec Boeing en 2018 pour la modernisation d’Air Force One avec de nouveaux avions 747-8. Cependant, les retards dans la livraison de ces appareils, maintenant prévus pour 2027, ont conduit à cette offre du Qatar. Le luxueux 747, destiné à servir d’avion présidentiel temporaire, serait une solution intérimaire pour l’administration Trump, qui voit dans ce geste une opportunité de combler un vide logistique.

L’idée, cependant, soulève des questions éthiques et constitutionnelles. Les démocrates, ainsi que des défenseurs de l’intégrité gouvernementale, dénoncent un risque d’influence étrangère trop marqué par un tel cadeau. Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, n’a pas tardé à réagir : « Rien n’exprime mieux l’Amérique d’abord qu’Air Force One, offert par le Qatar. » Certains estiment que cela pourrait compromettre l’indépendance des décisions gouvernementales, et la transparence d’une telle transaction est désormais mise en doute.

Cependant, la Maison-Blanche semble prendre une position pragmatique sur le sujet. Karoline Leavitt, porte-parole, a souligné que tout cadeau offert par un gouvernement étranger serait traité en conformité avec les lois en vigueur, assurant une totale transparence dans cette affaire.

Ce 747-8, dont la valeur se chiffre à environ 400 millions de dollars, ferait partie des cadeaux les plus imposants jamais offerts à un président américain. Une fois utilisé, il serait probablement transféré à la bibliothèque présidentielle de Trump, comme un témoignage de cette époque singulière. Si le projet prend forme, il pourrait également redéfinir les attentes et les normes concernant les cadeaux étrangers et leur influence sur la politique intérieure américaine.