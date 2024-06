Automobile : la Chine prépare une autre révolution mis à part celle de l’électrique

La Chine est devenue un acteur incontournable sur le marché mondial de l’automobile électrique, enregistrant des avancées notables en termes de production et d’adoption de véhicules propres. Sa capacité à innover et à produire en masse a non seulement permis de baisser les coûts des véhicules électriques mais aussi d’implanter des standards technologiques à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, en dépit de cette dominance dans le secteur électrique, la Chine ne lâche pas un autre domaine de prouesse technologique : les moteurs diesel de haute efficacité thermique.

Récemment, une percée significative a été réalisée par Weichai Power, un géant de l’ingénierie mécanique basé en Chine. L’entreprise a mis au point un moteur diesel qui affiche un rendement thermique de 53,09 %, le plus élevé jamais enregistré pour ce type de moteur. Ce rendement thermique mesure la capacité d’un moteur à convertir l’énergie de combustion en puissance mécanique, sans nécessiter un système supplémentaire pour la récupération de la chaleur perdue.

L’atteinte de ce record n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail acharné de plus de 500 jours centré sur l’optimisation de quatre éléments clés : l’alimentation en carburant, l’admission d’air, le processus de combustion et la réduction des frottements. Ces innovations ont été saluées lors du Congrès mondial sur les moteurs à combustion interne à Tianjin, où Weichai Power a dévoilé ses avancées.

Au-delà de l’amélioration technique, les implications économiques et environnementales de ces moteurs sont monumentales. Par rapport aux standards actuels, qui oscillent autour de 45-46 % de rendement thermique, le nouveau moteur de Weichai Power permet une réduction de la consommation de carburant de 14 %. Cela se traduirait par une diminution annuelle de 31 millions de tonnes de carburant en Chine, avec une réduction correspondante des émissions de dioxyde de carbone de 97 millions de tonnes.

Ces innovations ont également donné lieu à l’obtention de 176 brevets d’innovation, marquant un progrès non seulement technique mais également intellectuel dans le domaine du moteur diesel. Cette avancée s’étend à divers secteurs tels que le transport lourd, la construction, l’agriculture, et même la production d’énergie, indiquant que les bienfaits de cette technologie pourraient bien dépasser le cadre de l’automobile.

Ainsi, tandis que le monde continue de regarder vers l’avenir de l’électrique, la Chine se prépare à révolutionner une fois de plus l’industrie automobile, cette fois par le biais d’une innovation dans l’un des plus anciens types de moteurs. La recherche incessante d’efficacité et de réduction des impacts environnementaux reste au cœur de l’industrie automobile chinoise, promettant des changements significatifs pour le futur de la mobilité globale.