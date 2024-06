Bénin : D’anciens responsables de la Haac condamnés par la Criet

7 ans de prison ferme, 28 millions d’amende et 10 millions pour toutes causes de préjudices confondus. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce lundi 10 juin par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) contre d’anciens responsables de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac). Il s’agit en effet de l’ancien Directeur des Affaires Financières et le comptable de l’institution de régulation des médias. Les mis en cause sont poursuivis pour abus de fonction.

L’affaire aurait été portée devant la Justice par un prestataire de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Les prévenus auraient perçu de l’argent sur l’attribution de deux marchés publics. Le prestataire a décidé d’assigner les mis en cause en justice à cause de nombreux pourcentages qui lui sont imposés par le Directeur des Affaires Financières et le comptable. Après 8 mois de procès, le juge en charge du dossier a décidé de requalifier les faits en blanchiment de capitaux.

Rappelons que cette condamnation intervient dans un contexte où, l’institution est sur le point de procéder au renouvellement de ses membres. Ce dimanche 9 juin, les professionnels des médias ont été aux urnes pour choisir leurs représentants avant que l’Assemblée Nationale et le gouvernement ne procède également à la désignation des leurs. Pour l’heure, les différents états-majors attendent les résultats de la Cena.