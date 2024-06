Bénin: La police arrête 43 individus à Godomey et 3 à Kétou

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Au cours de ces derniers jours, plusieurs dizaines d’individus ont été interpellés par les éléments de la Police Républicaine sur le territoire béninois. Selon le récent point qui a été fait, dans la commune de Kétou et celle d’Abomey-Calavi, au total, 46 personnes ont été mises aux arrêts pour diverses raisons. Les plus récentes interpellations ont eu lieu dans le département du Plateau ce dimanche 16 juin. A en croire une publication faite sur la page Facebook de la Police Républicaine, 3 individus ont été mises aux arrêts à Kétou dans un ghetto au quartier Olorunchogo.

Cette situation fait suite aux différentes plaintes des populations. Cet endroit serait réputé pour être le lieu d’approvisionnement en chanvres indien et d’alcool. On retient que des emballages de chanvre indien, des liqueurs frelatées en sachet, motocyclettes d’origine douteuse abandonnées sur les lieux ont été saisies et ramenées au commissariat. A Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, une opération d’envergure menée par le commissariat d’arrondissement de la localité a conduit à l’interpellation de quarante-trois (43) individus.

Ils ont été arrêtés pour détention, usage et trafic de chanvre indien. L’opération a eu lieu dans un vaste ghetto près du carrefour Hêvié Liklan. « Au cours de cette opération, des liqueurs en sachet, une quantité non négligeable de chanvre indien et des accessoires de consommation ont été saisis », a détaillé le message de la police sur Facebook. Le Procureur de la République près le Tribunal de deuxième instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a ordonné la poursuite des investigations. Il a également requis l’intervention de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (OCERTID) pour effectuer des tests sur les personnes interpellées et analyser les produits saisis.