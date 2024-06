Bénin: L’Omc et la FIFA visitent la Gdiz

Photo : DR

Dans l’après-midi de ce mardi 4 juin 2024, les membres du comité de pilotage chargé de superviser le programme Coton de l’Organisation Mondiale du Commerce ont effectué une visite au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Ce déplacement intervient dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Journée Mondiale du Coton (JMC), prévue à Cotonou en octobre 2024. Ils ont pu toucher du doigt ce que devient le coton une fois hors des champs. Ils ont également eu des assurances par rapport aux différentes possibilités offertes par cette zone industrielle installée au Bénin sous le président Patrice Talon.

Le but ultime de cette visite qu’effectue ce comité est de s’assurer que le Bénin dispose des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux en matière de transformation de coton et de production textile. Tout ceci entre dans le cadre des opportunités qui sont offertes aux pays producteurs du coton de la C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad) et de la Côte d’Ivoire. Grâce à la coupe du monde 2026, ils pourront fournir des maillots « 100% Made in Africa ». Le choix du Bénin pour abriter la prochaine édition de la Journée Mondiale du Coton (JMC), prévue à Cotonou en octobre 2024 n’est donc pas le fruit du hasard.

Publicité

lLa délégation était constituée de plusieurs parties prenantes, dont la FIFA, l’OMC, l’ONUDI, la CCI, l’Afreximbank, la BCI et le C4. Ils ont ainsi visité le Centre de Formation et de Production Textile de la GDIZ ainsi que l’usine intégrée de textile, Bénin Textile, spécialisée dans la filature, le tissage, la teinture et la confection textile. A l’issue de la rencontre, ils n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction face au constat qui a été effectué sur le terrain.

‘’Cette visite nous a permis d’apprécier le niveau d’engagement des autorités béninoises et nous sommes vraiment disposés à travailler avec le gouvernement du Bénin. Mais aussi avec les autres pays du C4 voir comment soutenir ces effets pour créer de valeur ajoutée, créer de nouvelles opportunités pour les jeunes et aussi créer de nouvelles opportunités pour les femmes qui travaillent sur ce site’’, a affirmé Stephen Fevrier, ambassadeur, conseiller principal de la directrice de l’OMG à Genève qui en est à sa deuxième visite au sein de la zone.