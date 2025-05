Bénin : A Abomey-Calavi, un artisan condamné pour vol et cambriolage

Photo Ekolab

Un jeune homme exerçant comme carreleur dans la commune d’Abomey-Calavi a été condamné à douze mois de prison ferme par le Tribunal de première instance, le vendredi 9 mai 2025. Il était poursuivi pour vol et effraction dans deux affaires distinctes survenues en avril.

Le premier incident a eu lieu dans la nuit du 12 avril 2025, dans le quartier Womey. Selon la victime, un individu aurait forcé la porte de sa chambre pendant son sommeil. Réveillée aux alentours de 3 heures du matin par le bruit de l’alarme de son téléphone, elle aurait constaté que la pièce avait été fouillée. En sortant de sa maison, elle se serait retrouvée face à un cambrioleur. Ce dernier aurait tenté de s’enfuir avec un sac contenant un téléphone, des pièces d’identité et d’autres effets personnels, après avoir asséné un coup au ventre de la victime. Un signalement a été fait au commissariat.

Publicité

Le second fait remonte au 25 avril dans le quartier Cococodji. Le gérant d’une boutique aurait engagé le jeune carreleur pour de menus travaux. À la fin de la journée, il aurait constaté la disparition de son téléphone. Quelques heures plus tard, l’artisan aurait été retrouvé en possession de l’appareil grâce aux efforts de proches du plaignant. Une cicatrice au coude gauche, identifiée par la victime du premier cambriolage, aurait permis de faire le lien entre les deux affaires.

Lors de son audience, le mis en cause a contesté les accusations. Il a affirmé n’avoir jamais été emprisonné auparavant. Toutefois, le juge a rappelé une précédente condamnation pour un vol de carreaux en 2021. Le ministère public a requis un an de prison ferme, assorti d’une amende de 100 000 francs CFA.

Le tribunal a suivi ces réquisitions. Le prévenu a été condamné à un an de détention, à une amende de 100 000 francs CFA et à verser 400 000 francs CFA à la victime au titre de dommages et intérêts. Déjà en détention préventive depuis deux semaines, le condamné a été reconduit à la prison civile pour exécuter le reste de sa peine.