Bénin : Nécessité de soutenir les soldats qui défendent l’intégrité du territoire national

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Les attaques ont augmenté ces dernières années dans le nord du Bénin. Elles sont menées par des individus et groupes armés non identifiés. Face à la situation il est important que les populations soutiennent sans faille les soldats qui risquent leur vie pour la sécurité des personnes et des biens.

Sept soldats Béninois ont été tués par des hommes armés non identifiés, mardi 4 juin, dans le nord du Bénin. L’annonce a été faite par une responsable de l’armée et confirmée par une autre source sécuritaire, sous le couvert de l’anonymat. La région frontalière avec le Burkina Faso, où est situé le parc national de la Pendjari, est l’épicentre des attaques au Bénin. Ces dernières ont pris de l’ampleur ces derniers mois. En mai, l’armée béninoise avait annoncé avoir tué huit djihadistes dans le Nord. La frontière avec le Niger est récemment devenue elle aussi une source d’inquiétude.

Les autorités béninoises, qui ne communiquent que très rarement sur ces attaques, faisaient état en avril 2023 d’une vingtaine d’incursions transfrontalières depuis 2021. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3 000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre d’une opération baptisée « Mirador ». Ce nombre a augmenté depuis et est passé à 5000 hommes en uniforme pour sécuriser les frontières béninoises et défendre l’intégrité du territoire. De toute évidence, il s’avère aujourd’hui important que les populations soutiennent le combat de ces soldats déployés dans cette zone de haut risque.

« Ce nouveau tableau interpelle une fois encore la Nation béninoise sur la pertinence et l’efficacité de sa riposte sécuritaire, face au fondamentalisme violent qui malheureusement l’enserre et sévit plus particulièrement dans la partie septentrionale » écrit le parti Les Démocrates dans un communiqué rendu public. Personne ne devrait rester indifférent à ce que vivent les militaires qui se retrouvent actuellement au front, quelles que soient les considérations. C’est ce qu’a fait le parti Union progressiste le renouveau à travers un communiqué suite au décès des sept soldats dans l’attaque du mardi dernier. « Ces soldats, véritables symboles de courage et de dévouement, ont payé de leur vie le prix de la sécurité de notre Nation. Leur sacrifice interpelle et appelle à plus d’engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent », peut-on lire dans le communiqué signé du secrétaire général de l’Union Progressiste le Renouveau, Gérard Gbénonchi.

Et au parti Les Démocrates d’ajouter dans son communiqué « le parti Les Démocrates réitère son appel au gouvernement à renforcer le dispositif de renseignement sécuritaire, la capacité d’opération et à améliorer la motivation des éléments au front. Il appelle surtout au rétablissement diligent et immédiat des relations avec le Niger et les pays du Sahel pour une mutualisation stratégique, plus holistique et plus intégrée des renseignements sécuritaires, des approches d’anticipation et de riposte harmonisés face à ce fléau du terrorisme. Cette approche s’avérait salvatrice pour la sous-région ouest- africaine et permettrait un début de retour au calme et à la sérénité dans les zones sous menace ». Le peuple béninois dans son entièreté doit continuer à apporter son soutien à l’armée béninoise dans ce combat contre l’extrémisme violent. Il y va de notre sécurité à tous.