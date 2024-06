Cancer: ce milliardaire double sa fortune après un essai clinique

Robert Duggan (Ph. Forbes)

Il y a quelques jours, l’entreprise Summit Therapeutics annonçait avoir mené un essai clinique concernant un médicament permettant de lutter contre le cancer du poumon. Un essai clinique couronné de succès, qui a littéralement fait exploser les cours de l’action de l’entreprise.

Et si des centaines de milliers de personnes pourraient bénéficier de ce nouveau traitement miracle, on imagine aisément que Robert Duggan, le patron et propriétaire de l’entreprise a, lui aussi, célébré cette annonce. La raison ? Les actions de Summit Therapeutics ont pris 272%, permettant à ce dernier de doubler sa fortune, tout simplement, passant de 3.25 milliards de dollars de patrimoine, à 7.5 en l’espace de 24 heures à peine.

Une fortune doublée en 24 heures à peine

Un autre homme, Maky Zanganeh, qui possède pour sa part 5% du capital de la société, a également connu une très belle journée, permettant de faire grimper sa fortune à 500 millions de dollars. Interrogé par divers médias spécialisés en économie, Duggan a simplement commenté la nouvelle, affirmant que ces recettes n’étaient finalement pas si mal, pour une journée de dur travail.

Ces chiffres fous ont été rendus possibles par le succès de leur tout nouveau médicament combinant les bienfaits de l’immunothérapie (pratique visant à lutter contre le cancer) et la prévention du développement de nouveaux vaisseaux sanguins, infectés. Et les résultats sont bien plus efficaces que ceux présentés par le médicament Keytruda, qui est actuellement le seul à être disponible sur ce segment.

Un médicament qui pourrait tout changer ?

Cette phase de test ne doit toutefois pas occulter le fait que ce traitement est toujours en développement et que, pour le moment, de plus amples recherches sont nécessaires pour confirmer son intérêt. Nul doute, toutefois, qu’en cas de percée médicale réelle et convaincante, tout le monde y trouverait son compte : les financiers à la tête de l’entreprise et les patients concernés.