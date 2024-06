Ce mastodonte détrône Microsoft et devient l’entreprise la plus valorisée au monde

Jensen Huang. (photo: dock. nvidia)

L’industrie technologique mondiale vient de connaître un bouleversement majeur alors que Nvidia, le pionnier des cartes graphiques, a surpassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière astronomique de 3,4 trillions de dollars. Cette ascension fulgurante, jusqu’à présent sans précédent dans l’histoire de Wall Street, est le résultat direct de l’engouement mondial pour l’intelligence artificielle, symbolisé par les avancées spectaculaires de l’entreprise dans le domaine des puces spécialisées.

Il n’y a pas si longtemps, Nvidia était essentiellement connue pour ses innovations dans le domaine des cartes graphiques destinées aux joueurs et aux professionnels de la création visuelle. Cependant, au cours des dernières années, la société a métamorphosé son portefeuille pour devenir un leader incontesté du marché florissant de l’IA. Cette transformation stratégique a été catalysée par le développement de produits révolutionnaires comme le supercalculateur HGX A100, devenu le standard de facto pour les applications liées à l’intelligence artificielle.

Publicité

L’importance croissante des puces Nvidia dans les centres de données, où elles alimentent des applications allant de la recherche en IA aux infrastructures de cloud computing, a propulsé l’entreprise vers des sommets jusqu’ici inexplorés. En effet, selon CNBC, Nvidia a vu sa valeur d’action augmenter de 170 % au cours de la dernière année seule, avec une valorisation boursière ayant été multipliée par neuf depuis fin 2022. Cette croissance fulgurante a été largement soutenue par la domination de Nvidia sur le marché des GPU (unités de traitement graphique) adaptés à l’IA, représentant désormais une part impressionnante de 80 % dans ce secteur crucial.

Le rôle central de Nvidia dans l’écosystème technologique moderne n’est pas seulement une réussite commerciale, mais aussi une validation de la puissance transformante de l’intelligence artificielle. Les GPUs de Nvidia se distinguent par leur capacité à effectuer des milliards d’opérations en parallèle, une caractéristique essentielle pour les applications d’IA qui nécessitent une puissance de calcul massive. Cette capacité a non seulement consolidé la position de Nvidia sur le marché des serveurs dédiés à l’IA, mais a également attiré l’attention des investisseurs mondiaux à la recherche de sociétés à la pointe de l’innovation technologique.

Cependant, malgré ces succès éclatants, des voix discordantes s’élèvent pour avertir d’une possible surévaluation du secteur de l’IA. Les coûts prohibitifs associés à l’entretien des infrastructures d’IA, bien que soutenus pour le moment par des investissements massifs de sociétés comme Microsoft, pourraient s’avérer insoutenables à long terme sans un modèle économique clairement défini. De plus, les controverses entourant l’utilisation de l’IA, notamment en ce qui concerne la vie privée et l’éthique, pourraient éventuellement tempérer l’enthousiasme des marchés financiers à l’égard de Nvidia et de ses pairs.