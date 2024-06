Cherté du maïs : que penser des propos de Me Djogbenou ?

Photo : Présidence du Bénin

Au Bénin en politique, tous les moyens sont bons pour convaincre l’électeur. Lors de la tournée gouvernementale le mardi 05 juin dernier, le président du parti Union progressiste le Renouveau Joseph Djogbénou a surpris plus d’un lorsqu’il tentait de convaincre son auditoire à propos de la cherté du maïs sur les marchés béninois.

Quand on est en politique, on doit faire preuve de sincérité, d’honnêteté personnelle à quoi doit s’ajouter une image d’exemplarité. Du président de la République au simple élu local, l’homme politique doit s’efforcer tant que faire se peut, de dire la vérité aux populations. Cela s’appelle la grandeur, l’autre mot pour désigner la vertu. Parfois, certains politiciens font le choix de dire des choses qui provoquent des émotions pour faire adhérer le plus grand nombre. La reddition de comptes des membres du gouvernement accompagnés des dirigeants des partis politiques soutenant les actions du président de la République Patrice Talon actuellement en cours, n’a pas échappé aux discours galvanisants emprunts d’étonnantes démonstrations. Lors de cette tournée, certains acteurs politiques se sont lancés dans des discours emprunts de contre-vérités, alors que d’autres ont versé dans du dilatoire.

