Consolidation de la paix en pratique : Wanep Bénin forme la jeunesse

Dans le cadre du programme Peace-Way initié par Wanep Bénin, en partenariat avec Partners Global et le soutien du Département d’État des États-Unis, la première formation de renforcement de capacité des jeunes pour leur implication dans l’édification de la paix dans les communes et localités a eu lieu au Chant d’oiseau de Cadjèhoun à Cotonou, le vendredi 10 mai 2024.

Ce programme vise à renforcer les capacités des jeunes leaders impliqués dans la prévention et la résolution des conflits violents au sein de leurs communautés en Afrique de l’Ouest. Il cible spécifiquement des jeunes leaders pour la paix au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Togo. Les bénéficiaires de cette formation ont été sélectionnés suite à un appel à candidatures. Quarante-quatre jeunes béninois engagés dans le changement social et positif, notamment dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits violents ont été sélectionnés, dont 17 femmes venant des 12 départements du Bénin.

La formation en présentiel est la première activité de ce programme. Elle s’est articulée sur les conflits, la définition du conflit, les différentes dimensions du conflit et les impacts du biais cognitif et des préjugés. Par la suite ‹‹ il y aura une formation en ligne sur les techniques d’analyse des conflits et les stratégies de transformation des conflits. Ensuite, un exercice pratique à faire à deux ou à trois. Les jeunes vont élaborer des projets pour relever les défis de paix dans leur communauté. Les meilleurs projets recevront un financement pour leur mise en œuvre par les jeunes dans leurs localités ››, a notifié Maryse Ahanhanzo Glèlè, coordonatrice de Wanep Bénin.

Après la formation en présentiel, les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur joie pour avoir assisté à cette séance. Nafissatou Alfa Guida, consultante junior en paix et cohésion sociale, a confié que les formateurs ont été assez simples dans les communications, ce qui a permis aux participants de bien assimiler l’essentiel. ‹‹ C’était la bonne ambiance. Je m’attendais à renforcer mes capacités en ce qui concerne le maintien de la paix et la gestion des conflits dans nos communautés et à mieux connaître le réseau Wanep Bénin. Mes attentes ont été comblées ››, a-t-elle dit. Djassibo Donald Tankouanou, facilitateur de projet à Sia N’Son Ong et président de l’Ong Afy a confié qu’une telle formation est d’une grande importance pour la commune de Karimama d’où il vient. ‹‹ Karimama est une zone rouge, donc nous devons travailler sérieusement au maintien de la paix. Raison pour laquelle j’ai voulu être renforcé en matière de gestion de conflits et consolidation de la paix ››, a-t-il affirmé. ‹‹ Merci à Wanep Bénin qui a porté son choix sur moi. Merci à Partners Global pour l’initiative Peace-Way. Je sais que ce serait une belle aventure ››, a-t-il conclu.