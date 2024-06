Blanchiment de capitaux au Bénin: La Criet renvoie le dossier du député Noutaï

Nestor Noutaï. Photo : DR

Le député Nestor Noutaï devra encore attendre quelques semaines pour connaître le sort que lui réservent les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). En effet, ce mardi 4 juin, le juge en charge du dossier a renvoyé le délibéré au 2 juillet. L’élu de la 9ᵉ législature risque trois mois de prison ferme dans ce dossier. Il est poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux.

Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) avait requis la confiscation des fonds qui sont visés par la procédure. Il s’était présenté devant la juridiction le 23 avril dernier. En effet, le compte bancaire d’un des enfants mineur de cet élu de la nation contenait plusieurs millions, selon l’accusation. On retient que la fortune en compte de cet élu est estimée à plus de 700 millions de FCFA. Il est reproché au député de n’avoir pas tenu régulièrement une comptabilité pour ses activités.

Pour sa défense, le député Nestor Noutaï explique qu’en réalité, les fonds retrouvés sur le compte appartenant à son fils, sont réservés pour ses activités agricoles. Il aurait fait un dépôt à terme sur ledit compte depuis 2012. Cette année-là, il y avait versé un montant de 64 millions FCFA. Selon d’autres explications qu’il a fournies, un autre complément aurait été fait deux ans plus tard. Ces différents montants proviendraient, d’une part, des revenus de ses activités agricoles qu’il mène sur un domaine de 120 hectares. D’autre part, il s’agirait de ses rémunérations en tant que député de la 8ᵉ mandature à l’Assemblée Nationale.