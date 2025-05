Elon Musk : la justice française frappe fort ! On vous explique l’affaire

Photo Istock

En octobre 2022, Elon Musk avait surpris le monde en finalisant le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, après des mois de rebondissements, de menaces de retrait et de tensions juridiques avec la direction de l’entreprise. À peine installé aux commandes, le patron de Tesla et SpaceX a imposé une rupture de style radicale : licenciements massifs, exigences de loyauté, communication autoritaire… Le climat au sein de l’entreprise s’est rapidement durci, notamment en France, où les pratiques managériales du milliardaire américain n’ont pas tardé à entrer en collision avec le droit du travail. Un peu plus de deux ans après, la justice française vient de rendre une décision sévère qui marque un tournant : Twitter France a été lourdement condamné après le licenciement jugé abusif d’une ancienne salariée.

Des pratiques dénoncées par la cour d’appel

L’affaire, révélée par Le Monde, concerne Mme G., ex-employée de Twitter France, qui a contesté son licenciement devant les tribunaux. La cour d’appel de Paris a tranché le 3 avril dernier en sa faveur, reconnaissant l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. Twitter France a été condamné à verser au total 90 000 euros, dont 58 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement ne s’arrête pas là : il sanctionne également l’entreprise à hauteur de 7 000 euros pour des courriels jugés inadmissibles en droit français.

Ces messages, envoyés par Elon Musk lui-même à l’ensemble du personnel, adoptaient un ton que les juges ont jugé agressif, voire intimidant. Dans l’un d’eux, il était demandé aux salariés de renouveler leur engagement de confidentialité, sous peine de « recevoir la réponse qu’ils méritent » en cas de fuite vers la presse. Ces formulations ont été perçues comme une pression psychologique, incompatible avec les normes françaises. Bien que le harcèlement moral n’ait pas été juridiquement retenu, la cour a estimé que les méthodes de communication employées pouvaient en constituer une forme.

Un management de rupture face au droit français

Ce jugement est l’aboutissement d’un conflit qui a pris racine dans le bouleversement culturel provoqué par l’arrivée de Musk à la tête de Twitter. Dès le départ, l’homme d’affaires a imposé une vision radicale de la gestion, fondée sur une exigence totale de disponibilité et une communication directe, souvent à contretemps. Mme G. a ainsi reçu des instructions, comme ses collègues, à des heures nocturnes – heure de Paris – auxquelles elle ne pouvait répondre qu’en passant par le service RH, faute d’accès aux outils internes.

À son retour, elle découvre l’absence de versement de sa part variable de salaire. Un malaise s’ensuit, que l’entreprise refusera de considérer comme accident du travail. Ces éléments, combinés, ont renforcé la décision des juges, qui voient dans cette succession d’événements une mise à l’écart injustifiée et un traitement non conforme aux droits du salarié.

Une décision au retentissement bien au-delà du cas individuel

Le verdict va bien au-delà du cas de Mme G. Il envoie un signal clair aux multinationales opérant en France : la loi prime sur les styles de management importés. Dans un écosystème professionnel où le rapport au travail est profondément encadré, les méthodes brutales et les injonctions nocturnes, même signées d’un PDG aussi influent qu’Elon Musk, ne trouvent pas leur place.

Cette affaire démontre que les tensions provoquées par l’acquisition de Twitter ne se limitent pas aux États-Unis. Elles produisent des effets concrets dans les antennes locales, où les salariés doivent composer avec des injonctions parfois impossibles à mettre en œuvre dans leur cadre légal. Pour la justice française, la protection des droits des travailleurs reste une priorité, quelles que soient les ambitions du patronat international.

En sanctionnant fermement Twitter France, la cour d’appel de Paris rappelle que l’arrogance managériale n’a pas droit de cité dans l’Hexagone. Et que, face à une pression jugée abusive, les salariés ne sont pas seuls.