Elon Musk doublé par ce géant américain dans un domaine clé

Courtesy of Getty Images

Elon Musk, connu pour ses réalisations visionnaires, est un entrepreneur américain influent et le PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink, et The Boring Company. Avec Tesla, il a révolutionné l’industrie automobile grâce aux véhicules électriques et son projet ambitieux de voiture autonome vise à transformer le transport en réduisant la dépendance à la conduite humaine. Sa vision comprend un avenir où les voitures autonomes naviguent en toute sécurité et efficacité, promettant une réduction significative des accidents de la route et une amélioration de la mobilité pour tous.

Cependant, dans le domaine des robotaxis autonomes, Musk est désormais dépassé par Waymo, une filiale d’Alphabet Inc., maison mère de Google. Après 15 ans de recherche et développement et des investissements colossaux de plus de 8 milliards de dollars, Waymo enregistre une croissance impressionnante avec plus de 50 000 courses par semaine dans des villes comme Phoenix, San Francisco, et Los Angeles. Les revenus annuels de Waymo devraient dépasser les 50 millions de dollars en 2024, grâce à une flotte de plus de 500 SUV électriques autonomes.

Publicité

La prudence caractérise l’approche de Waymo, qui se développe de manière mesurée pour éviter les incidents de sécurité, bien que des défis demeurent, comme des enquêtes sur des comportements erratiques de ses véhicules. Un récent rappel de logiciel pour 672 véhicules souligne l’importance qu’accorde Waymo à la sécurité. En comparaison, Tesla doit encore surmonter des obstacles significatifs, notamment des examens de sécurité fédéraux concernant ses fonctionnalités d’assistance à la conduite après plusieurs accidents.

Le potentiel de croissance de Waymo est énorme, surtout avec son partenariat stratégique avec Uber, qui permet à ses robotaxis de réaliser des courses et des livraisons de nourriture à Phoenix. Uber, autrefois un rival, collabore désormais avec Waymo, reflétant une synergie intéressante entre ces deux géants de la technologie.

Waymo continue également d’innover avec des tests sur des vans électriques Zeekr, malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cette expansion prudente mais constante vise à établir Waymo comme un leader incontournable dans le domaine des robotaxis.

L’approche mesurée de Waymo, combinée à son IA avancée et à ses années d’expérience, semble être une stratégie gagnante. Si cette tendance se maintient, Waymo pourrait bientôt devenir le premier service de robotaxis à connaître un succès commercial durable, éclipsant ainsi les efforts de Tesla dans ce domaine clé.

Publicité

Les conséquences de cette avancée pourraient transformer l’industrie du transport urbain, marquant une nouvelle ère de mobilité autonome où la sécurité et l’innovation technologique sont primordiales. Cette dynamique met en lumière les défis et les opportunités que représente la course à la conduite autonome, où chaque pas compte dans la quête de la suprématie technologique.