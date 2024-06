Émeutes de la soif au Maghreb: des mesures d’urgence annoncées

Photo Steve Johnson - Unsplash

L’Algérie a été récemment secouée par des émeutes de la soif, particulièrement dans la ville de Tiaret, une grande ville des Hauts plateaux de l’Ouest algérien. En juin, suite à l’assèchement du barrage de Ben Khedda, la principale source d’eau pour la région, la population a vivement manifesté son désarroi. Les protestations ont culminé avec le blocage de deux importantes routes nationales, exacerbant la tension lors de l’Aïd-el-Kébir. En réponse, le gouvernement a mis en œuvre un plan d’urgence pour apaiser la situation et sécuriser l’approvisionnement en eau.

Face à une crise qui s’aggrave, les autorités ont adopté plusieurs mesures pour améliorer la gestion de l’eau. Lors d’une visite urgente à Tiaret, le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a inauguré des installations de transfert d’eau depuis le Chott Chergui. Ce projet devrait augmenter significativement la quantité d’eau disponible pour la ville, avec une provision quotidienne supplémentaire de 10.000 m³. Le ministre a également annoncé le démarrage imminent de projets d’approvisionnement pour 11 communes, visant à renforcer la capacité totale à 34.000 m³ d’eau par jour.

Pour répondre à l’urgence, le gouvernement a alloué une enveloppe conséquente de plus de 27 milliards de dinars pour des projets destinés à pallier le stress hydrique dans plusieurs régions. Cette initiative comprend le développement de puits, des installations de stockage, et l’optimisation de la mobilisation des ressources en eau, avec des délais de réalisation ne dépassant pas quatre mois. Ce financement souligne une volonté politique de traiter le problème avec la gravité qu’il commande.

Ces interventions montrent un changement d’approche dans la gestion de l’eau en Algérie, marquée par un engagement accru envers les solutions à petite échelle, comme l’installation d’une station de pompage des eaux de l’oued Sebaou. La crise actuelle pourrait ainsi servir de catalyseur pour une refonte plus large des politiques hydrauliques du pays.

Les mesures prises, bien que prometteuses, arrivent dans un contexte de tensions croissantes sur les ressources naturelles exacerbées par le changement climatique. L’efficacité de ces interventions sera cruciale pour prévenir de futures crises et pour garantir la sécurité hydrique à long terme. Ces événements récents mettent en lumière l’importance vitale de l’eau et la nécessité d’une gestion prudente et préventive pour éviter que de telles crises ne se reproduisent.