En froid avec le Bénin, le Niger envisage d’exporter son pétrole via le Tchad

Le Niger, se trouve actuellement face à un défi majeur concernant l’exportation de son pétrole brut. En effet, le pays est engagé dans un bras de fer autour de l’exploitation du pipeline qui le relie au Bénin. Cette situation à des répercussions non négligeables sur l’activité de l’infrastructure qui apporte une plus-value à chacun des deux pays d’Afrique de l’Ouest. Pour surmonter cette contrainte, le Niger envisage désormais des options alternatives, notamment en exploitant le pipeline de 1 080 km reliant les champs pétrolifères du sud du Tchad à un terminal pétrolier situé sur la côte atlantique du Cameroun voisin.

Depuis 2014, le Niger et le Tchad sont liés par un protocole d’accord bilatéral, approuvé par le Parlement tchadien, qui prévoit la possibilité pour le Niger d’utiliser cette infrastructure pour acheminer son pétrole. Ce cadre juridique offre une base solide pour la mise en œuvre de ce plan. Cependant, la concrétisation de cette option soulève plusieurs interrogations, notamment sur les volets opérationnels et financiers.

Bien que la solution tchadienne-camerounaise soit prometteuse, elle n’est pas sans défis. La réorientation du flux de pétrole nigérien nécessitera des ajustements techniques au niveau des infrastructures existantes, ainsi que des investissements importants pour assurer la compatibilité et l’efficacité du transport. De plus, des négociations devront être menées avec les partenaires tchadiens et camerounais pour établir des modalités de transit, de tarification et de sécurité.

La mise en place de cette nouvelle voie d’exportation prendra du temps. Il faudra non seulement obtenir des accords politiques et commerciaux, mais aussi réaliser des études techniques approfondies et mobiliser des ressources financières conséquentes. Toutefois, le Niger semble déterminé à diversifier ses routes d’exportation pour sécuriser et optimiser ses revenus pétroliers.

Le différend avec le Bénin s’inscrit dans un contexte régional plus large où les pays producteurs de pétrole cherchent à maximiser leurs revenus et à sécuriser leurs infrastructures. Pour le Niger, la diversification des voies d’exportation est non seulement une question de survie économique, mais aussi une stratégie pour renforcer sa position sur le marché pétrolier international.