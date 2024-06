Énergie au Maghreb : une entente majeure signée avec l’Allemagne

Les pays du Maghreb se positionnent de plus en plus comme des acteurs clés dans la production d’énergie, tant fossile que renouvelable. Avec des initiatives visant à maximiser l’utilisation des ressources naturelles abondantes comme le soleil et le vent, ces nations rivalisent pour une transition énergétique efficace. Dans ce contexte, une récente collaboration avec l‘Allemagne marque une étape significative pour le Maroc, illustrant un engagement accru envers les énergies propres et le développement durable.

Le Maroc, avec l’appui de l’Allemagne, s’engage résolument dans une stratégie d’expansion des énergies renouvelables, notamment à travers la production d’hydrogène vert. Ce partenariat stratégique vise à positionner le royaume comme un fournisseur clé sur le marché international de l’hydrogène, une ressource de plus en plus convoitée pour sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’Allemagne, de son côté, reconnaît ses propres limitations en matière de production d’énergies renouvelables et estime nécessaire d’importer jusqu’à 70% de ses besoins en hydrogène. La ministre de la Coopération Économique et du Développement, Svenja Schulze, a souligné lors de la signature de l’accord à Berlin que le Maroc offre des conditions idéales pour une transition énergétique efficace et pour devenir un leader dans la production d’hydrogène vert.

Les termes de l’accord mettent également en lumière le soutien de l’Allemagne au commerce d’électricité entre le Maroc et l’Union européenne, favorisant ainsi l’intégration du royaume dans le réseau énergétique européen. Ce soutien s’étend au secteur privé, avec une participation active des entreprises et fournisseurs de technologies allemands destinés à promouvoir l’économie de l’hydrogène au Maroc.

Un des projets phares de cette collaboration est la centrale solaire thermique de Ouarzazate, déjà reconnue pour son innovation et son efficacité. L’Allemagne contribue aussi à l’établissement de la première usine pilote marocaine d’hydrogène vert. Cette installation devrait produire annuellement 10 000 tonnes d’hydrogène, destinées à la fabrication de 50 000 tonnes d’acier vert, marquant ainsi un pas important vers une industrie moins polluante.

Bien que l’accord n’ait pas précisé de calendrier détaillé pour le début de la production ou les détails logistiques de l’exportation d’hydrogène, l’engagement des deux nations souligne une volonté de coopération à long terme. Ce partenariat pourrait non seulement transformer le paysage énergétique du Maroc, mais aussi contribuer significativement à l’effort global de réduction des émissions de carbone, alignant les intérêts économiques avec les impératifs écologiques.