Energie : la Chine double les USA et remporte un marché majeur

L’histoire énergétique mondiale est jalonnée de luttes pour le contrôle des ressources naturelles, une dynamique particulièrement prégnante dans le secteur du pétrole et du gaz depuis un siècle. Dès le début du XXe siècle, les grandes puissances ont compétitionné pour sécuriser ces sources d’énergie essentielles, influençant profondément les relations internationales et la géopolitique mondiale. Cette compétition a atteint un point critique avec la guerre en Irak en 2003, où le désir de contrôler les vastes réserves de pétrole du pays était un facteur non négligeable derrière l’invasion menée par les États-Unis. Aujourd’hui, cette quête de domination énergétique continue de redéfinir les alliances et les conflits internationaux.

Récemment, un tournant majeur a eu lieu avec l’attribution du contrat d’exploration et de production du deuxième plus grand champ de gaz d’Irak, le champ de Mansuriya, à un consortium chinois composé de Jereh Group et Petro Iraq. Cette victoire représente une étape significative pour la Chine, marquant la première incursion de Jereh Group dans les opérations d’exploration et de production en Irak. La réussite de ce consortium illustre non seulement la montée en puissance de la Chine dans la région, mais aussi un désintérêt notable de l’Irak à réintégrer les États-Unis dans ses plans énergétiques.

Ce mois a été particulièrement fructueux pour la Chine qui a remporté plusieurs autres concessions lors des dernières rondes de licences pour l’exploration et la production d’hydrocarbures, couvrant un vaste territoire irakien, du nord au sud et d’est en ouest. Les entreprises chinoises ont non seulement consolidé leur présence, mais elles ont également étendu leur influence à travers des contrats clés qui promettent d’augmenter la production domestique de gaz, réduisant ainsi la dépendance de l’Irak vis-à-vis des importations de gaz iraniennes.

Dans un contexte plus large, l’engagement chinois en Irak s’inscrit dans une stratégie bien établie visant à sécuriser une source d’énergie bon marché pour soutenir sa croissance économique continue. En vertu de l’accord « Pétrole contre Reconstruction et Investissement » de 2019, la Chine a obtenu d’importantes remises sur le pétrole et le gaz achetés à l’Irak, renforçant ainsi son avantage économique tout en contribuant au développement infrastructurel irakien. L’accord prévoit également la construction d’infrastructures clés, telles que des aéroports et des routes, pour mieux intégrer les zones productrices de pétrole au reste du pays.

L’impact de ces développements est également significatif pour les États-Unis, qui voient leur influence dans la région s’éroder au profit de la Chine. Les entreprises américaines, autrefois prédominantes en Irak, ont vu leur présence diminuer, tandis que les entreprises chinoises et iraniennes prennent un rôle de plus en plus central. Cette transition marque un changement notable dans l’équilibre des pouvoirs énergétiques mondiaux, soulignant la capacité de la Chine à capitaliser sur des opportunités stratégiques tout en mettant en évidence les défis que les États-Unis doivent relever pour maintenir leur influence dans un paysage énergétique mondial en mutation rapide.