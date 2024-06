Festival international Zogben au Bénin : des activités affriolantes prévues

Photo: DR

La 4ᵉ édition du Festival international Zogben va se dérouler du 02 au 04 août prochain à Houègbo Agon sur le thème « Du cultuel au culturel : les limites ».Après la troisième édition qui s’est tenue l’année dernière du 11 août au 13 août à Oké-Owo dans la commune de Savè, la quatrième édition du Fiz sera accueillie par la commune de Toffo.

Caravane , parade d’ouverture pour sensibiliser les habitants et promouvoir le festival, ouverture de la buvette du terroir et dégustation de spécialités culinaires locales sont les activités prévues pour la première journée. Il y aura également une causerie scientifique sur le thème du festival, des danses patrimoniales, une soirée de contes traditionnels et de partage des sagesses du Fa et la diffusion d’un film sur le village d’Agon suivi d’une conférence.

Le samedi 3 août se tiendra un concours d’art ludique, une compétition créative impliquant divers aspects de l’art local, des sessions musicales avec des groupes traditionnels et contemporains, un atelier sur le Fa et la cérémonie de remise des Trophées de la Flamme d’Or pour honorer les contributions exceptionnelles. Le dimanche 4 août qui représente le dernier jour du Fiz, les festivaliers feront une visite des monuments et palais de Toffo et environs, ainsi que des sites historiques et culturels de la région. Il y aura aussi un spectacle de zangbeto, une séance de photographie pour les participants avec les artistes et les organisateurs. Le groupe français Adja Gazo, spécialisé dans la musique africaine contemporaine, sera présent pour cette nouvelle édition du festival Zogben.

Contribuer à faire connaître le patrimoine culturel immatériel béninois à tous, induire une économie d’échelle et d’importants flux touristiques par la valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois, faire du patrimoine culturel immatériel béninois un levier de partage de valeur et d’éducation de masse, accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du Bénin à l’international et faire du Bénin une destination touristique prisée en Afrique et dans le monde, sont les objectifs du Festival International Zogben. ‹‹ J’invite tout le monde à nous rejoindre dans cette mission de promouvoir notre culture et notre patrimoine. Du gouvernement en passant par les institutions et les citoyens, votre soutien est essentiel pour assurer le succès du Festival international Zogben. Je vous encourage donc à vous impliquer activement dans son organisation ››, a déclaré Imelda Bada, promotrice de ce festival.